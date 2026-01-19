ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे पर दुर्घटना रोकने के लिए पेड़ों पर लगाए जा रहे ट्री स्टर्ड रेडियम रिफ्लेक्टर, बेसहारा पशुओं पर भी लगाया जाएगा

ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे पर दुर्घटना रोकने के लिए पेड़ों पर लगाए जा रहे ट्री स्टर्ड रेडियम रिफ्लेक्टर, बेसहारा पशुओं पर भी लगाया जाएगा
Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 12:09:19 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 12:09:18 PM (IST)
ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे पर दुर्घटना रोकने के लिए पेड़ों पर लगाए जा रहे ट्री स्टर्ड रेडियम रिफ्लेक्टर
- क्वारी नदी पुल से ग्वालियर रोड स्थित सूर्या होटल तक
- जागरूक करने को ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे 719 पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए यातायात पुलिस द्वारा सड़क किनारे ट्री स्टर्ड रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इटावा रोड स्थित क्वारी नदी पुल से ग्वालियर रोड स्थित सूर्या होटल तक रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं।
बता दें कि सड़क किनारे खड़े जानलेवा पेड़ों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है। ग्वालियर-इटावा हाईवे पर कुछ दिनों पहले एक कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई थी।
शुक्र है कि उसमें सवार महिला एयरबैग खुलने से बाल-बाल बच गई थी। इससे सबक लेते हुए यातायात पुलिस ने शहर में ऐसे सभी पेड़ों और चिह्नित स्थानों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का निर्णय लिया है, जिनके चलते सड़क हादसा होने की आशंका बनी रहती है।
सावधानीपूर्वक वाहन चलाने के लिए किया जागरूक
रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के दौरान यातायात टीआइ राघवेंद्र भार्गव ने वाहन चालकों से अपील की है कि सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। छोटी सी चूक से जीवन तबाह हो जाता है। इसलिए सुरक्षित ड्राइविग कर खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तेज गति से वाहन न चलाएं।
भार्गव ने कहा कि ऐसे सभी स्थानों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाएगी, जो सड़क के रास्ते में वाहन चालकों के लिए अवरोधक बने हुए हैं।
बेसहारा पशुओं को रिफ्लेक्टर टेप लगाने को चलेगा अभियान
यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस शहर में बेसहारा पशुओं को रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए जल्द ही अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत पुलिस 500 बेसहारा पशुओं को रिफ्लेक्टिव टेप लगाएगी।