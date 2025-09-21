Road Accident: पितृ अमावस्या पर गंगा स्नान से लौटते समय दर्दनाक सड़क हादसा, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत

डिजिटल डेस्क, अमरोहा: अमरोहा जिले में पितृ अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। नौगावां और जोया क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए।

