Road Accident: पितृ अमावस्या पर गंगा स्नान से लौटते समय दर्दनाक सड़क हादसा, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत

डिजिटल डेस्क, अमरोहा: अमरोहा जिले में पितृ अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। नौगावां और जोया क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए।
अमरोहा जिले में रविवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। नौगावां और जोया थाना क्षेत्रों में हुई इन दुर्घटनाओं में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। मृतक श्रद्धालु पितृ अमावस्या पर तिगरी गंगा घाट से स्नान कर लौट रहे थे।
पहली दुर्घटना नौगावां सादात थाना क्षेत्र के बांसखेड़ी गांव के पास शनिवार देर रात हुई। गांव ढक्का निवासी सगे भाई करतार सिंह, विजेंद्र, मुनिराज और परम सिंह टेम्पो से तिगरी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तभी अचानक उनका टेम्पो एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गया। इस हादसे में करतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।
दूसरा हादसा डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जोया कस्बे में हाईवे पर हुआ। मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के बागड़पुर गांव निवासी रामगोपाल सिंह (50) अपने बेटे हिमांशु (25) के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। वे तिगरी में स्नान करने के बाद वापस जा रहे थे।
जोया पुल के पास उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया।
एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि नौगावां और जोया क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में शामिल वाहनों की तलाश की जा रही है।
हादसों की खबर मिलते ही मृतकों के गांवों में मातम पसर गया। करतार सिंह की अचानक मौत से उनके परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं, रामगोपाल सिंह और उनके बेटे हिमांशु की मौत से बागड़पुर गांव में भी गहरा दुख फैल गया। पितृ अमावस्या जैसे धार्मिक अवसर पर हुए इन हादसों ने सभी को स्तब्ध कर दिया।
