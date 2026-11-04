स्कूल बस का इंतजार कर रही छात्रा को दूसरी बस ने कुचला, पिता के सामने बेटी की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे 719 स्थित गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरखड़ी में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में 11 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। छात्रा अपने पिता के साथ सड़क किनारे खड़े होकर स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार दूसरी स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्रा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। स्वजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।