मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    होटल में फ्री रूम न देने पर फायरिंग करने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद

    शहर के बाईपास स्थित होटल डिमांड पर फ्री में रूम नहीं देने पर 12 नवंबर की रात ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपितों से हथियार और कारतूस भी जब्त किए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि मामला क्या है।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 12:54:26 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 12:54:26 PM (IST)
    होटल में फ्री रूम न देने पर फायरिंग करने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद
    तीनों आरोपी गिरफ्तार- सांकेतिक फोटो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के बाईपास स्थित होटल डिमांड पर फ्री में रूम नहीं देने पर 12 नवंबर की रात ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपितों से हथियार और कारतूस भी जब्त किए हैं।

    यह है पूरा मामला: 12 नवंबर की रात गोलू यादव निवासी अकोड़ा अपने साथी रमन भदौरिया निवासी बिल्होरा और बब्बू श्रीवास निवासी ऊमरी के साथ होटल डिमांड पहुंचा। उसने होटल में मुफ्त रूम की मांग की। लेकिन संचालक अभिषेक सिंह राजावत ने इनकार कर दिया। इससे बौखलाए बदमाशों ने मारपीट की। बदमाशों ने अपहरण की कोशिश की। इसके बाद देर रात वे फिर लौटे और करीब 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई। गोलीबारी से होटल के शीशे टूट गए। दीवारों पर गोलियों के निशान हो गए थे। बदमाश वापस लौटे और फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन कारतूस मिस हो गए। इसके बाद वे वहां से चले गए। रात करीब 11 बजे तीनों फिर लौटे और 10 से 12 राउंड ताबड़तोड़ फायर किए


    हथियार सहित बदमाशों को गिरफ्तार

    फायरिंग की घटना को एसपी डा. असित यादव ने गंभीरता से लेते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। टीआइ कोतवाली बृजेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। टीमें जगह-जगह दबिश दे रही थीं। गुरुवार रात सूचना मिली कि फायरिंग करने वाले बदमाश बाइक से मेला ग्राउंड के पास घूम रहे हैं। टीआइ ने फोर्स के साथ घेराबंदी गोलू यादव, रमन भदौरिया और बब्बू श्रीवास को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपितों से एक पिस्टल, दो कारतूस, एक 315 बोर का कट्टा और एक बाइक जब्त की है।

    इसे भी पढ़ें- कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 मामले में बड़ी कार्रवाई, दो अभियुक्त दोषी, सात साल तक की सजा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.