भिंड में बाइक सवार को बचाने में पलटी स्कार्पियो कार, दो लोगों की मौत और एक गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मेहगांव। मेहगांव थाना क्षेत्र से निकले ग्वालियर-इटावा हाइवे बरहद के पास गुरुवार की दोपहर ग्वालियर की तरफ से आ रही काले रंग की स्कार्पियों अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार चार लोगों में से दो की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी के सामने से एक बाइक सवार गिर पड़ा था, बाइक सवार को बचाने के लिए स्कार्पियों चालक ने जैसे ही गाड़ी स्टीयरिंग को घुमाया वैसे ही गाड़ी खंती में जाकर पलट गई।

जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर 12 बजे के करीब ग्वालियर की तरफ से स्कार्पियों क्रमांक एमपी 07 जेडएक्स 3107 आ रही थी, गाड़ी गौतम जाटव निवासी चंदनपुरा चला रहे थे। स्कार्पियों में परमाल बघेल निवासी मिहोनी और अखिलेश जाटव भुजपुरा और सुरेंद्र बघेल भुजपुरा बैठे थे। गाड़ी जैसे ही बरहद के पास पहुंची, तभी सामने से गाड़ी को आता देख एक एक बाइक सवार अचानक से रोड पर गिर पड़ा।