एटीएम से रुपये नहीं निकले तो मुक्का मारकर तोड़ दी स्क्रीन, CCTV फुटेज से इन्हें तलाश रही भिंड पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड शहर के बायपास पर एसबीआई के एटीएम में दो युवकों ने मशीन की तोड़फोड़ कर दी। युवक रात में एटीएम पर रुपये निकालने के लिए पहुंचे थे। प्रोसेसिंग के बाद जब रुपये नहीं निकले तो गुस्से में आकर एक युवक ने स्क्रीन पर जोर से मुक्का जड़ दिया, जिससे स्क्रीम टूट गई है। देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है।

जानकारी के मुताबिक बायपास रोड पर निरंजना गार्डन के पास बने एसबीआई के एटीएम में देर रात करीब 12 बजे दोनों युवक पहुंचे थे। जब प्रोसेसिंग के बाद भी रुपये नहीं निकले, तो उनमें से एक युवक गुस्से में आ गया और जाते-जाते एटीएम की स्क्रीन पर जोर से मुक्का मार दिया। इससे मशीन की स्क्रीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पूरी घटना केबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

कैश नहीं निकलने पर वे नाराज हो गए युवक कुछ देर तक मशीन में ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते रहे। कार्ड डालकर कई बार ट्रांजेक्शन किया, लेकिन कैश नहीं निकलने पर दोनों नाराज हो गए। इसी दौरान एक युवक ने आक्रोश में स्क्रीन पर वार कर दिया, जिससे स्क्रीन टूटकर बंद हो गई। यह हरकत उन्होंने केबिन में अकेले होने के भरोसे से की, लेकिन वहां लगे कैमरे में उनकी स्पष्ट तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं। घटना के बाद रात करीब 12:30 बजे एटीएम के केयर टेकर को स्क्रीन डैमेज की जानकारी लगी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत देहात थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन तब तक दोनों युवक वहां से फरार हो चुके थे। एटीएम मैनेजमेंट कंपनी को भी रात में ही सूचना दे दी गई थी।