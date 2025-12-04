मेरी खबरें
    एटीएम से रुपये नहीं निकले तो मुक्का मारकर तोड़ दी स्क्रीन, CCTV फुटेज से इन्हें तलाश रही भिंड पुलिस

    मध्य प्रदेश के भिंड में देर रात 12 बजे दो युवकों ने एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के मुताबिक जब प्रोसेसिंग के बाद एटीएम से रुपये नहीं निकले तो युवक गुस्से में आ गया और उसने स्क्रीन पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। इस घटना में एटीएम की स्क्रीन टूट गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश कर रही है।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 11:51:49 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 12:38:16 PM (IST)
    रुपये नहीं निकलने पर आरोपियों ने की एटीएम में तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी घटना।

    HighLights

    1. युवक कुछ देर तक मशीन में ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते रहे।
    2. कार्ड डालकर कई बार ट्रांजेक्शन किया, लेकिन कैश नहीं निकला।
    3. युवक के मुक्का मारने से एटीएम स्क्रीन टूटकर बंद हो गई थी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड शहर के बायपास पर एसबीआई के एटीएम में दो युवकों ने मशीन की तोड़फोड़ कर दी। युवक रात में एटीएम पर रुपये निकालने के लिए पहुंचे थे। प्रोसेसिंग के बाद जब रुपये नहीं निकले तो गुस्से में आकर एक युवक ने स्क्रीन पर जोर से मुक्का जड़ दिया, जिससे स्क्रीम टूट गई है। देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है।

    जानकारी के मुताबिक बायपास रोड पर निरंजना गार्डन के पास बने एसबीआई के एटीएम में देर रात करीब 12 बजे दोनों युवक पहुंचे थे। जब प्रोसेसिंग के बाद भी रुपये नहीं निकले, तो उनमें से एक युवक गुस्से में आ गया और जाते-जाते एटीएम की स्क्रीन पर जोर से मुक्का मार दिया। इससे मशीन की स्क्रीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पूरी घटना केबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।


    कैश नहीं निकलने पर वे नाराज हो गए

    naidunia_image

    युवक कुछ देर तक मशीन में ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते रहे। कार्ड डालकर कई बार ट्रांजेक्शन किया, लेकिन कैश नहीं निकलने पर दोनों नाराज हो गए। इसी दौरान एक युवक ने आक्रोश में स्क्रीन पर वार कर दिया, जिससे स्क्रीन टूटकर बंद हो गई। यह हरकत उन्होंने केबिन में अकेले होने के भरोसे से की, लेकिन वहां लगे कैमरे में उनकी स्पष्ट तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं।

    घटना के बाद रात करीब 12:30 बजे एटीएम के केयर टेकर को स्क्रीन डैमेज की जानकारी लगी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत देहात थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन तब तक दोनों युवक वहां से फरार हो चुके थे। एटीएम मैनेजमेंट कंपनी को भी रात में ही सूचना दे दी गई थी।

    युवकों की पहचान की कोशिश

    गुरुवार सुबह पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और युवकों की पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक थाने में इस मामले की कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। देहात थाना पुलिस का कहना है कि जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी, तो मशीन को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक संपत्ति की क्षति के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

