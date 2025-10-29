MP में पांच साल की बेटी के सामने महिला ने किया सुसाइड, मां को तड़पते देखती रही मासूम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: शहर के सुभाष नगर में बुधवार सुबह एक महिला ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे ममें फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय चांदनी सविता पत्नी आकाश सविता निवासी सुभाष नगर घर पर अकेली थी।

घर में उसकी पांच वर्षीय बेटी पूर्वी थी। जबकि पति और सास बबली देवी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गए थे। स्वजनों के अनुसार जब वे लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, तो चांदनी फंदे पर लटकी मिली।

स्वजन ने तुरंत महिला को फंदे से उतारा और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका की शादी 28 अप्रैल 2016 को हुई थी। स्वजन और आस-पड़ोस के लोगों के मुताबिक चांदनी शांत स्वभाव की महिला थी।

