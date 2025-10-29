मेरी खबरें
    MP में पांच साल की बेटी के सामने महिला ने किया सुसाइड, मां को तड़पते देखती रही मासूम

    MP News: भिंड में बुधवार सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जब 28 वर्षीय चांदनी सविता ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस वक्त घर में उसकी पांच वर्षीय बेटी ही मौजूद थी, जबकि पति आकाश सविता और सास बाजार में सब्जी लेने गए थे। घर लौटने पर दरवाजा अंदर से बंद मिला और तोड़ने पर घटना का खुलासा हुआ।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 08:58:58 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 09:19:21 PM (IST)
    भिंड में दर्दनाक घटना: महिला ने लगाई फांसी, परिवार में मचा कोहराम (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. घटना भिंड के सुभाष नगर क्षेत्र की है।
    2. सुसाइड नोट न मिलने से कारण अज्ञात।
    3. पुलिस जांच में जुटी, PM रिपोर्ट प्रतीक्षित।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: शहर के सुभाष नगर में बुधवार सुबह एक महिला ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे ममें फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय चांदनी सविता पत्नी आकाश सविता निवासी सुभाष नगर घर पर अकेली थी।

    दरवाजा तोड़ा तो चांदनी फंदे पर लटकी मिली

    घर में उसकी पांच वर्षीय बेटी पूर्वी थी। जबकि पति और सास बबली देवी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गए थे। स्वजनों के अनुसार जब वे लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, तो चांदनी फंदे पर लटकी मिली।


    स्वजन ने तुरंत महिला को फंदे से उतारा और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका की शादी 28 अप्रैल 2016 को हुई थी। स्वजन और आस-पड़ोस के लोगों के मुताबिक चांदनी शांत स्वभाव की महिला थी।

    हालांकि, अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। टीआइ बृजेंद्र सिंह सेंगर का कहना है, कि प्रारंभिक जांच में किसी तरह की सुसाइड नोट नहीं मिला है। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है।

