मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर दिनदहाड़े चोरी, 45 मिनट तक मकान खंगालते रहे चोर, CCTV में कैद हुई घटना

    MP Crime: ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में सोमवार को रिटायर्ड बैंक मैनेजर कमल कांत मिश्रा के घर दिनदहाड़े चोरी की वारदात हुई। मिश्रा अपने परिवार के साथ दिल्ली में छोटे भाई के गृह प्रवेश समारोह में गए थे। लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और करीब 10 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के गहने व नकदी गायब हैं।

    By amit mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 08:19:43 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 08:20:20 PM (IST)
    MP में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर दिनदहाड़े चोरी, 45 मिनट तक मकान खंगालते रहे चोर, CCTV में कैद हुई घटना
    MP Crime: ग्वालियर में दिनदहाड़े रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर चोरी।

    HighLights

    1. दिनदहाड़े रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर चोरी।
    2. सीसीटीवी फुटेज में चोरों की स्पष्ट तस्वीरें मिलीं।
    3. 10 लाख के सोना-चांदी और नकदी पर हाथ साफ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: बहोड़ापुर इलाके में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर से करीब 10 लाख रुपये का माल चोर समेट ले गए। हालांकि, चोर सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। चोरी की वारदात सोमवार को दिनदहाड़े हुई। 45 मिनट में चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया।

    पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बहोड़ापुर स्थित विनय नगर सेक्टर-चार में रहने वाले कमल कांत मिश्रा बैंक आफ इंडिया से रिटायर्ड हैं। 23 अक्टूबर को वह परिवार के साथ छोटे भाई के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली गए थे। मंगलवार दोपहर वह घर पहुंचे तो घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था।


    यह भी पढ़ें- बुरहानपुर में साइबर सेल ने बरामद किए 11 लाख से ज्यादा कीमत के 76 मोबाइल फोन, मालिकों को लौटाए तो खिले चेहरे

    सोना-चांदी के गहने सहित नकद रुपये चोरी

    घर के अंदर से सोना-चांदी के गहने सहित नकद रुपये गायब थे। जब सीसीटीवी कैमरे देखे तो इसमें चोर नजर आए। चोर सोमवार को दोपहर 3:17 बजे घर के अंदर घुसे और 4:02 बजे तक अंदर रहे। 45 मिनट में इस वारदात को अंजाम दिया। फरियादी की ओर से पुलिस को सूचना दी गई।

    यह भी पढ़ें- 'मुझे बदनाम करने के लिए IT की टीमें कर रही काम...', डीपफेक Video Viral होने पर बोले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.