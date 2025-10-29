MP में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर दिनदहाड़े चोरी, 45 मिनट तक मकान खंगालते रहे चोर, CCTV में कैद हुई घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: बहोड़ापुर इलाके में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर से करीब 10 लाख रुपये का माल चोर समेट ले गए। हालांकि, चोर सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। चोरी की वारदात सोमवार को दिनदहाड़े हुई। 45 मिनट में चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बहोड़ापुर स्थित विनय नगर सेक्टर-चार में रहने वाले कमल कांत मिश्रा बैंक आफ इंडिया से रिटायर्ड हैं। 23 अक्टूबर को वह परिवार के साथ छोटे भाई के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली गए थे। मंगलवार दोपहर वह घर पहुंचे तो घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था।