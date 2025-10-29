पंडित-काजी से लेकर बराती तक पर केस, बाल विवाह में शामिल हर व्यक्ति पर होगी कानूनी कार्रवाई

नईदुनिया न्यूज, मुरैना: देव उठान के साथ ही शादियों का सहालग शुरू हो जाएगा। मुरैना जिले में भी कई बाल विवाह होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए जिला और ब्लाक स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गई हैं।

समितियों के गठन के बाद कलेक्टर लोकेश जांगिड़ ने निर्देश जारी किए हैं, कि बाल विवाह करवाने वाले धर्मगुरु, पंडित, काजी से लेकर विवाह में शामिल बराती-घराती, बैंड वाले, घोड़े वाले, टेंट मालिक और रसोई बनाने वाले हलवाई तक पर केस दर्ज किया जाएगा।