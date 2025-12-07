'माओवाद मुक्त एमपी' के लिए 115 दिन शेष, 10 के आत्मसमर्पण के बाद अभी 30 से अधिक सक्रिय

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। देश को माओवादी समस्या से मुक्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की है। अब इसके लिए 115 दिन बचे हैं। लक्ष्य की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश भी पूरी ताकत से जुटा है। पुलिस ने माओवादियों पर चौतरफा दबाव बना दिया है। शनिवार रात 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें चार महिलाएं हैं।

अभी भी लगभग 30 माओवादी सक्रिय पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी भी लगभग 30 माओवादी सक्रिय हैं, इनमें 10 से महिलाएं भी हैं। अधिकतर की उम्र 30 वर्ष से कम है। यह सभी बालाघाट में सक्रिय हैं। माओवादी की तलाश के लिए मुखबिर तंत्र को और मजबूत कर दिया गया है। पुलिस ने पड़ोसी राज्यों से भी समन्वय बढ़ाया है। इसके साथ ही मददगारों को भी हिदायत दी गई है कि सहयोग किया तो बचेंगे नहीं। एक ग्रामीण पर कार्रवाई भी की गई है। पुलिस के इसी दबाव के चलते एमपी में सक्रिय रही महिला माओवादी सुनीता ने पिछले माह आत्मसमर्पण किया था।