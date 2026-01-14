भोपाल का हैवान तांत्रिक, 14 साल की मासूम को डराकर डेढ़ साल तक किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज क्षेत्र से सामने आए एक दिल दहला देने वाले मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने पाखंडी तांत्रिक निहाल बेग को 14 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराधी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी दिए हैं।

मामले की शुरुआत 2021 में हुई, जब पीड़िता के पिता को डिजिटल एजुकेशन बिजनेस में घाटा हुआ। आरोपी निहाल बेग तांत्रिक बनकर उनके संपर्क में आया, जो इलाके में फल का ठेला लगाता था। उसने परिवार को विश्वास दिलाया कि उन पर जादू-टोना किया गया है जिसे तंत्र-मंत्र से ही काटा जा सकता है। घर के शुद्धिकरण के बहाने वह मासूम को कमरे में ले गया और डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।