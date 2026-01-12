MP में लव-जिहाद: हिंदू बनकर विधवा महिला से दोस्ती... दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, बच्चे के जन्म के बाद धर्मांतरण के लिए किया प्रताड़ित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद क्षेत्र में लव-जिहाद (Love Jihad Case in Bhopal) से जुड़ा एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताकर एक विधवा महिला से दोस्ती की, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा।

हिंदू बताकर की दोस्ती पुलिस के अनुसार पीड़िता 37 वर्षीय हिंदू महिला है, जिसकी शादी वर्ष 2009 में हुई थी। वर्ष 2015 में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह अपने इकलौते बेटे के साथ हबीबगंज क्षेत्र में रहने लगी और अरेरा कॉलोनी में प्राइवेट नौकरी करती थी। वर्ष 2020 में उसकी मुलाकात उसी क्षेत्र में एक चिकन शॉप संचालक लक्की उर्फ समीर से हुई। आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर महिला से नजदीकियां बढ़ाईं।