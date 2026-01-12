मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में लव-जिहाद: हिंदू बनकर विधवा महिला से दोस्ती... दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, बच्चे के जन्म के बाद धर्मांतरण के लिए किया प्रताड़ित

    Love Jihad Case in Bhopal: भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में लव-जिहाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक मुस्लिम ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 09:39:57 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 09:41:21 PM (IST)
    MP में लव-जिहाद: हिंदू बनकर विधवा महिला से दोस्ती... दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, बच्चे के जन्म के बाद धर्मांतरण के लिए किया प्रताड़ित
    भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में लव-जिहाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है

    HighLights

    1. शादी का झांसा देकर वर्षों तक शोषण
    2. धर्मांतरण का दबाव और मारपीट
    3. आरोपी लक्की उर्फ समीर गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद क्षेत्र में लव-जिहाद (Love Jihad Case in Bhopal) से जुड़ा एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताकर एक विधवा महिला से दोस्ती की, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा।

    हिंदू बताकर की दोस्ती

    पुलिस के अनुसार पीड़िता 37 वर्षीय हिंदू महिला है, जिसकी शादी वर्ष 2009 में हुई थी। वर्ष 2015 में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह अपने इकलौते बेटे के साथ हबीबगंज क्षेत्र में रहने लगी और अरेरा कॉलोनी में प्राइवेट नौकरी करती थी। वर्ष 2020 में उसकी मुलाकात उसी क्षेत्र में एक चिकन शॉप संचालक लक्की उर्फ समीर से हुई। आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर महिला से नजदीकियां बढ़ाईं।


    घर आना-जाना और दुष्कर्म

    कुछ समय बाद पीड़िता ईदगाह हिल्स स्थित एक मकान में किराये से रहने लगी। इसी दौरान आरोपी किसी न किसी बहाने उसके घर आने-जाने लगा। एक दिन महिला को अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।

    वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग

    दुष्कर्म के बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डर और सामाजिक बदनामी के चलते पीड़िता चुप रही। आरोपी इसी वीडियो के सहारे लंबे समय तक महिला का शारीरिक शोषण करता रहा।

    गर्भवती होने पर शादी का झांसा

    करीब दो साल पहले जब पीड़िता गर्भवती हुई, तो उसने इसकी जानकारी आरोपी को दी। इस पर आरोपी ने शादी का वादा किया और भरोसा दिलाया कि वह उसे अपनाएगा। इसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया।

    असली पहचान उजागर और धर्मांतरण का दबाव

    बच्चे के जन्म के बाद जब पीड़िता ने आरोपी से शादी का वादा निभाने को कहा, तो आरोपी ने अपनी असली पहचान उजागर की और बताया कि वह मुस्लिम है। उसने शादी के लिए पीड़िता पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया।

    विरोध करने पर मारपीट

    पीड़िता ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। लगातार प्रताड़ना और मानसिक दबाव से परेशान होकर महिला शाहजहांनाबाद थाने पहुंची और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई।

    पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी गिरफ्तार

    एसीपी अनिल वाजपेयी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर 10 जनवरी को शाहजहांनाबाद पुलिस ने आरोपी लक्की उर्फ समीर के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

    यह भी पढ़ें- भोपाल-इंदौर मेट्रो में खत्म होगा टिकट का झंझट, अगले महीने से शुरू होगा 'स्मार्ट गेट' सिस्टम, फोन टैप करते ही मिलेगी एंट्री

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.