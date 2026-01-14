मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से 17 लोग घायल, गर्दन कटने से कई लोगों की हालत गंभीर

    Chinese Manjha: मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 17 लोग घायल हो गए। इनमें कई की गर्दन कटने से उनकी दशा गंभीर बताई गई ह ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 10:08:07 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 10:08:07 PM (IST)
    MP में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से 17 लोग घायल, गर्दन कटने से कई लोगों की हालत गंभीर
    MP में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से 17 लोग घायल (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से 17 लोग घायल
    2. चाइनीज मांझे पर सख्ती के बड़े-बड़े दावे फेल हुए
    3. तीन दिन पहले मांझा से कारोबारी की मौत हो गई थी

    नईदुनिया टीम, भोपाल। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 17 लोग घायल हो गए। इनमें कई की गर्दन कटने से उनकी दशा गंभीर बताई गई है। इंदौर सहित मालवा-निमाड़ में बुधवार को 15 लोग घायल हुए। इंदौर में चार की गर्दन कटी, उज्जैन में छह, महू में तीन जबकि शाजापुर और देवास में एक-एक व्यक्ति हादसे का शिकार हुए।

    यह सब उस वक्त हुआ जब प्रशासन चाइनीज मांझे पर सख्ती के बड़े-बड़े दावे कर रहा था। पुलिस केवल आसमान में उड़ती पतंगों को निहारती रही। नर्मदापुरम में एक कर्मचारी घायल हुआ जबकि इटारसी में एक छात्र की गर्दन कट जाने से उसकी दशा गंभीर है।


    यह भी पढ़ें- छत्तरपुर में कौन बेच रहा चाइनीज मांझा, जांच करने दुकानदारों के पास पहुंची पुलिस, रोक के बाद भी धड़ल्ले से बिक रहा

    इंदौर में भी लोग बने हैं शिकार

    बता दें कि इंदौर में तीन दिन पहले ही टाइल्स कारोबारी रघुवीर धाकड़ की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से मौत हो गई थी। वहीं, पिछले साल नवंबर में ओमेक्स निवासी 12वीं के छात्र गुलशन जाटव की भी इसी तरह मौत हुई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.