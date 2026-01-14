MP में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से 17 लोग घायल, गर्दन कटने से कई लोगों की हालत गंभीर

नईदुनिया टीम, भोपाल। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 17 लोग घायल हो गए। इनमें कई की गर्दन कटने से उनकी दशा गंभीर बताई गई है। इंदौर सहित मालवा-निमाड़ में बुधवार को 15 लोग घायल हुए। इंदौर में चार की गर्दन कटी, उज्जैन में छह, महू में तीन जबकि शाजापुर और देवास में एक-एक व्यक्ति हादसे का शिकार हुए।
यह सब उस वक्त हुआ जब प्रशासन चाइनीज मांझे पर सख्ती के बड़े-बड़े दावे कर रहा था। पुलिस केवल आसमान में उड़ती पतंगों को निहारती रही। नर्मदापुरम में एक कर्मचारी घायल हुआ जबकि इटारसी में एक छात्र की गर्दन कट जाने से उसकी दशा गंभीर है।
बता दें कि इंदौर में तीन दिन पहले ही टाइल्स कारोबारी रघुवीर धाकड़ की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से मौत हो गई थी। वहीं, पिछले साल नवंबर में ओमेक्स निवासी 12वीं के छात्र गुलशन जाटव की भी इसी तरह मौत हुई थी।