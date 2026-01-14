छत्तरपुर में कौन बेच रहा चाइनीज मांझा, जांच करने दुकानदारों के पास पहुंची पुलिस, रोक के बाद भी धड़ल्ले से बिक रहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा के साथ पतंगों का उड़ना आमजन के साथ परिंदों के लिए भी खतरनाक साबित होता रहा है। बाजार में दुकानदार चोरी छिपे चाइनीज मांझा बेच रहे हैँ। मामले को लेकर जब नईदुनिया ने प्रदेशस्तर पर चाइनीज मांझा को लेकर अभियान चलाया तो प्रदेश के साथ छतरपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। छतरपुर पुलिस की टीमें दुकानदारों के पास पहुंची और चाइनीज मांझा तो नहीं बेचा जा रहा इसे लेकर जांच पड़ताल की गई। एसपी अगम जैन ने जिलेभर में चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगाते हुए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता पाया गया या खरीदता पाया गया तो तत्काल कार्रवाई होगी।

सूचना मिलने पर बिजारपुर पुलिस ने एक दुकानदार से पांच चाइनीज मांझा जब्त किए थे जिसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। बुधवार को भी मकर संक्रांति को देखते हुए पुलिस की टीमें दुकानों पर जांच पड़ताल करती रहीं। छतरपुर पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचे जाने के संबंध में सूचना देने के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 7049101021 भी जारी किया है। जिस पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। बॉक्स पतंगों में उलझे चाइनीज धागे बता रहे बेचा जा रहा मांझा मकर संक्रांति के पहले से ही पतंगों का उड़ना शुरू हो जाता है।