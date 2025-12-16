Tiger State में ही टाइगर नहीं महफूज़, 6 साल में 288 बाघों की मौत, 120 के शिकार का शक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में छह वर्षों में 268 बाघों की मृत्यु हुई है। वर्ष 2020 से 2024 तक 214 बाघों की मृत्यु हुई तो अकेले वर्ष 2025 में ही 13 दिसंबर तक 54 बाघ मरे हैं। इस माह 10 से 13 दिसंबर तक पांच बाघों की मौत हो चुकी है, इनमें से उमरिया स्थित संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के दो भी शावक शामिल हैं। हाल ही के दिनों में रातापानी, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा टाइगर रिजर्व, और उसके बाहर बालाघाट के कंटगी में भी बाघों की मौत के मामले प्रकाश में आए हैं।

मध्य प्रदेश के चार रिजर्व को जबलपुर से जोड़ेगा 961 किमी लंबा फोरलेन टाइगर कॉरिडोर मप्र के कोर एरिया में पर्यटकों के मोबाइल ले जाने पर लगाई पाबंदी मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मोबाइल का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक सुभरंजन सेन ने आदेश जारी कर दिया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीएन गोधावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य प्रकरण में 17 नवंबर 2025 को दिए गए आदेश के पालन में की गई है। इसके बाद अब टाइगर रिजर्व के कोर हैबिटेट के पर्यटन क्षेत्रों में मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोबाइल ले जाने पर पाबंदी से वन्यजीव क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। वन बल प्रमुख ने लापरवाह अधिकारियों सीधे कार्रवाई की दी चेतावनी मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बाघों की मौत से नाराज वन बल प्रमुख व्हीएन अंबाडे ने लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध सीधे कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने माना है कि टाइगर रिजर्व और जंगलों में बाघों की मौतें हो रही है और मैदानी अमले को पता नहीं चल रहा, यह सबसे बड़ी चूक है।