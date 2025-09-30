मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यात्रियों की राहत जारी... 28 नवंबर तक चलेगी मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन

    यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर मुंबई सेंट्रल से इंदौर के बीच चलने वाली मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे पुन: विस्तारित की जा रही है। मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 29 सितंबर तक निर्धारित है।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 09:38:37 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 09:38:37 PM (IST)
    यात्रियों की राहत जारी... 28 नवंबर तक चलेगी मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन
    मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर मुंबई सेंट्रल से इंदौर के बीच चलने वाली मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे पुन: विस्तारित की जा रही है। मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 29 सितंबर तक निर्धारित है।

    इंदौर से प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी

    उसे 28 नवंबर तक मुंबई सेंट्रल से प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी। इसी प्रकार इंदौर मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 30 सितंबर निर्धारित था। उसे 29 नवंबर तक इंदौर से प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी।

    बुकिंग आइआरसीटीसी की वेबसाइट से शुरू होगी

    यह ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग, कोच कंपोजिशन, दिन एवं ठहराव के साथ ही चलेगी। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के विस्तारित फेरों की बुकिंग 30 सितंबर से सभी यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आइआरसीटीसी की वेबसाइट से शुरू होगी।

    इसे भी पढ़ें... नेपाल के GenZ आंदोलन की तर्ज पर इंदौर के IET को बदनाम करने की साजिश, कुलपति ने की शिकायत

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.