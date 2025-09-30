यात्रियों की राहत जारी... 28 नवंबर तक चलेगी मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर मुंबई सेंट्रल से इंदौर के बीच चलने वाली मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे पुन: विस्तारित की जा रही है। मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 29 सितंबर तक निर्धारित है।

इंदौर से प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी उसे 28 नवंबर तक मुंबई सेंट्रल से प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी। इसी प्रकार इंदौर मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 30 सितंबर निर्धारित था। उसे 29 नवंबर तक इंदौर से प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी।