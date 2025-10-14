मेरी खबरें
    MP के सिवनी में हवाला के तीन करोड़ लूटने में महिला डीएसपी सहित 11 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा

    बता दें कि आठ-नौ अक्टूबर की मध्य रात्रि को इन पुलिस कर्मियों ने सिवनी में एनएच-44 पर चेकिंग के दौरान नागपुर से जबलपुर जा रही एक गाड़ी से हवाला के दो करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये पकड़े गए लेकिन डीएसपी पूजा पांडे की अगुवाई में 11 पुलिस कर्मियों ने राशि खजाने में जमा करने के स्थान पर आपस में बांटने की नीयत से षडयंत्र रचा।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 09:00:47 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 09:10:07 PM (IST)
    
    तीन करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्‍ट और सस्‍पेंड पूजा पांडे।

    HighLights

    1. सिवनी जिले के इन पुलिसकर्मियों के आपस में बांटने के लिए ही लूटे थे रुपये।
    2. मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद दर्ज एफआईआर, आठ गिरफ्तार, तीन फरार।
    3. पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा ने जांच के लिए एसआईटी गठित की।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया : भोपाल। हवाला के लगभग तीन करोड़ रुपये लूटने में पुलिसकर्मियों पर मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की गई है। निलंबन की कार्रवाई के बाद सोमवार को महिला डीएसपी (एसडीओपी) पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध डकैती, अपहरण, आपराधिक षडयंत्र सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। ये सभी सिवनी जिले में तैनात थे।

    इनमें से डीएसपी सहित आठ आरोपितों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तीन अभी फरार हैं। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के कड़े रुख के बाद यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले कोई भी हों, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है।


    बता दें कि आठ-नौ अक्टूबर की मध्य रात्रि को इन पुलिस कर्मियों ने सिवनी में एनएच-44 पर चेकिंग के दौरान नागपुर से जबलपुर जा रही एक गाड़ी से हवाला के दो करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये पकड़े गए लेकिन डीएसपी पूजा पांडे की अगुवाई में 11 पुलिस कर्मियों ने राशि खजाने में जमा करने के स्थान पर आपस में बांटने की नीयत से षडयंत्र रचा और बिना कार्रवाई के गाड़ी चालक को भगा दिया।

    हवाला कारोबारी ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की तो मामला सामने आया। इसके बाद एक-एक करके सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा ने जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। यह लूट के मामले की जांच करेगी। हवाला की रकम जब्ती की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच करेगी।

    आज न्यायालय में पेश किए जाएंगे आरोपित पुलिसकर्मी

    उप पुलिस महानिरीक्षक छिंदवाड़ा राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस डीएसपी पूजा पांडे, एसआइ अर्पित भैरम, आरक्षक योगेंद्र चौरसिया, नीरज राजपूत और जगदीश यादव, प्रधान आरक्षक माखन इनवाती, गनमैन सुभाष सदाफल और केदार बघेल को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला, आरक्षक रविंद्र उईके और आरक्षक चालक रितेश फरार हैं।

    तीन आरोपित पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

    पुलिस हवाला मामले में महाराष्ट्र के जालना निवासी तीन आरोपित- सोहन परमार, शेख मुख्तार व इरफान पठान पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों द्वारा दो करोड़ 96 लाख 50 हजार की लूट की बात कही थी। 1.45 करोड़ रुपये की रकम नौ अक्टूबर को सीएसपी पूजा पांडे व एसआइ अर्पित भैरम ने प्रस्तुत की थी। नागपुर के दो आरोपितों से पुलिस 1.25 करोड़ बरामद किए थे। पुलिस कुल 2.70 की रकम बरामद कर चुकी है।

    मुख्यमंत्री बोले- कानून की नजर में सब समान

    • मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है।

    • अपने कर्तव्यों से हटकर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी।

    • कानून की नजर में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और आमजन सभी समान हैं। अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन देंगे पीथ थपथपाएंगे लेकिन जो गलती करेगा, उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं।

    • प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही हैं, इस दिशा में किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा।

