घर को बना दिया 'नोट छापने' की फैक्ट्री, 500-500 की गड्डी देख पुलिस हैरान, आरोपी गिरफ्तार
Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 03:32:42 PM (IST)
Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 03:32:42 PM (IST)
- भोपाल में घर में सेटअप लगाकर छाप रहा था नकली नोट
- ढाई लाख के फर्जी 500-500 के नोट के साथ एक गिरफ्तार
- साथ ही नकली नोट छापने वाली मशीनें भी बरामद की गई
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पिपलानी क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले आरोपित विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपित पूर्व में एक प्रिंटिंग शॉप पर काम करता था। उसने घर में ही नकली नोट छापने का पूरा सेटअप लगाया था। जिसमें पेपर से लेकर प्रिंटर और डाइ मिली हैं। वह लंबे समय से यह काम कर रहा था और पुलिस ने उसके पास से करीब ढाई लाख रुपये के नकली 500 के नोट जब्त किए हैं। साथ ही नकली नोट छापने वाली मशीनें भी बरामद की गई हैं। जोन-2 के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त गौतम सोलंकी ने जानकारी दी।
