बैरागढ़ में घर में ही संचालित हो रहा था शराब का धंधा, 70 पेटी जब्त

नवदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। बैरागढ पुलिस ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बुधवार को रेलवे फाटक के पास से करीब 70 पेटी शराब जब्त की। इसकी कीमत लगभग पौने तीन लाख रुपए आंकी गई है।

नगर में लंबे समय अवैध शराब विक्रय की शिकायत को देखते हुए पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देश पर अभियान शुरू किया गया। थाना प्रभारी अशोक कुमार गौतम के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। बुधवार को बैरागढ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की रेल्वे स्टेशन फाटक के पास अवैध शराब विक्रय हो रहा है।