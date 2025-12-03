बैरागढ़ में घर में ही संचालित हो रहा था शराब का धंधा, 70 पेटी जब्त

नवदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। बैरागढ पुलिस ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बुधवार को रेलवे फाटक के पास से करीब 70 पेटी शराब जब्त की। इसकी कीमत लगभग पौने तीन लाख रुपए आंकी गई है।
नगर में लंबे समय अवैध शराब विक्रय की शिकायत को देखते हुए पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देश पर अभियान शुरू किया गया। थाना प्रभारी अशोक कुमार गौतम के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। बुधवार को बैरागढ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की रेल्वे स्टेशन फाटक के पास अवैध शराब विक्रय हो रहा है।
पुलिस ने रेल्वे स्टेशन फाटक के पास से अमर ठकोरिया पिता कुवंर सिंह ठकोरिया उम्र 32 साल निवासी सीआरपी फाटक रोड़ को दबिश देकर पकडा। सहमति लेकर घर की तलाशी ली गई तो पुलिस हैरान रह गई।
घर से ही शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने करीब 70 पेटी देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी गौतम के अनुसार अवैध शराब के खिलाफ जांच अभियान जारी रहेगा।