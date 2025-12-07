खजुराहो में होगी मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक, 2 साल के कामकाज की समीक्षा के बाद बनेगा 3 साल का 'रोडमैप'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य सरकार के सभी मंत्री सोमवार और मंगलवार को खजुराहो में रहेंगे। 13 दिसंबर को सरकार के गठन के दो वर्ष पूरे होने के संदर्भ में विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इसके पहले भोपाल में लगातार दो दिन 10 विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की थी। अब बचे हुए विभागों की अलग-अलग बैठक होने जा रही है। इसमें दो वर्ष में हुए कार्यों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी। दोनों दिन में सभी विभागों की अगले तीन वर्ष की कार्ययोजना पर मंथन होगा।
संकल्प पत्र में किए गए वादों में कितने पूरे हुए, कितनों पर काम चल रहा है और किन पर काम शुरू होना है, इस पर भी बात की जाएगी। मंगलवार को खजुराहो में ही कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें अगले तीन वर्ष की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। सभी मंत्रियों ने विभागों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई हैं।
बता दें, मुख्यमंत्री ने दो दिसंबर से विभागों की समीक्षा शुरू की थी। पहले दिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, नर्मदा घाटी विकास, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और अगले दिन स्वास्थ्य, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय और कृषि विभाग की समीक्षा की।
सोमवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी, नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और मंगलवार को पीडब्ल्यूडी और पीएचई की समीक्षा करेंगे।