Bhopal में चलती सिटी बस में लगी आग, ड्राइवर-कंडक्टर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के लिंक रोड नंबर एक पर पीसीसी कार्यालय के पास शनिवार सुबह चलती सिटी बस में आग लग गई, जिससे उसमें सवार यात्री डर की चीखने लगे। बस के पिछले हिस्से से बहुत तेजी से धुआं निकल रहा था, यात्रियों की चीख-पुकार सुन ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद वह खुद और कंडक्टर बस से उतर आए, साथ ही यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद अपने आला अधिकारियों को सूचना दी, इस दौरान कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। ड्राइवर व चालक की सूझबूझ से एक बड़ा बस हादसा होने से टल गया।

कंडक्टर ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जानकारी के अनुसार भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) की लाल बस टीआर चार शनिवार सुबह 10 बजे यात्रियों को लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहा से न्यूमार्केट की तरफ जा रही थी। अभी बस लिंक रोड नंबर एक पर पहुंची थी कि उसके पिछले हिस्से में तेजी से धुआं निकलने लगा। बस में करीब 10 यात्री सवार थे, धुआं देख वह घबरा गए और चीख-पुकार मचा दी। इससे ड्राइवर ने बस को धीमा किया और पीसीसी कार्यालय के पास खड़ी कर दी। वह खुद व कंडक्टर बस से बाहर उतर गए और सभी यात्रियों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया।

इसके कुछ देर बाद बस से निकल रहा धुआं धीरे-धीरे कम हो गया और स्वत: ही आग बुझ गई। इस बीच ड्राइवर ने बीसीएलएल के अधिकारियों को बस में आग लगने और धुआं निकालने की सूचना दी। इससे अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बस को बाद में डिपो ले जाया गया। प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक चिप में शॉट सर्किट होना पता चला है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कंडम, 368 में से चल रहीं 60 बस राजधानी में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नगर निगम के पास होने के बाद भी जनता को कई मार्गों में बसें नहीं मिल रही हैं। मजबूरी में उन्हें आटो या निजी परिवहन एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता है। बीते डेढ़ साल पहले तक नगर निगम क्षेत्र में करीब 368 बसों का संचालन किया जा रहा था लेकिन इस समय करीब 60 बसों का संचालन हो रहा है। इसको लेकर नगर निगम परिषद की बैठक में विपक्ष के पार्षद और बसें चलाने की मांग भी कर चुके हैं।