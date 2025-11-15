मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal में चलती सिटी बस में लगी आग, ड्राइवर-कंडक्टर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान

    Bhopal के लिंक रोड नंबर एक पर चलती सिटी बस में आग लग गई, जिससे उसमें सवार यात्री डर की चीखने लगे। बस के पिछले हिस्से से बहुत तेजी से धुआं निकल रहा था, यात्रियों की चीख-पुकार सुन ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद वह खुद और कंडक्टर बस से उतर आए, साथ ही यात्रियों को को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 10:33:19 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 10:33:19 PM (IST)
    Bhopal में चलती सिटी बस में लगी आग, ड्राइवर-कंडक्टर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान
    सिटी बस में धुआं निकलने से यात्रियों में दहशत फैल गई।

    HighLights

    1. धुआं निकलते ही यात्रियों में हड़कंप, बस को किनारे किया खड़ा
    2. ड्राइवर-कंडक्टर बाहर उतरे और यात्रियों को सुरक्षित निकाला
    3. लिंक रोड नंबर एक पर पीसीसी कार्यालय के पास हुई घटना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के लिंक रोड नंबर एक पर पीसीसी कार्यालय के पास शनिवार सुबह चलती सिटी बस में आग लग गई, जिससे उसमें सवार यात्री डर की चीखने लगे। बस के पिछले हिस्से से बहुत तेजी से धुआं निकल रहा था, यात्रियों की चीख-पुकार सुन ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद वह खुद और कंडक्टर बस से उतर आए, साथ ही यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद अपने आला अधिकारियों को सूचना दी, इस दौरान कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। ड्राइवर व चालक की सूझबूझ से एक बड़ा बस हादसा होने से टल गया।

    कंडक्टर ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला

    जानकारी के अनुसार भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) की लाल बस टीआर चार शनिवार सुबह 10 बजे यात्रियों को लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहा से न्यूमार्केट की तरफ जा रही थी। अभी बस लिंक रोड नंबर एक पर पहुंची थी कि उसके पिछले हिस्से में तेजी से धुआं निकलने लगा। बस में करीब 10 यात्री सवार थे, धुआं देख वह घबरा गए और चीख-पुकार मचा दी। इससे ड्राइवर ने बस को धीमा किया और पीसीसी कार्यालय के पास खड़ी कर दी। वह खुद व कंडक्टर बस से बाहर उतर गए और सभी यात्रियों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया।


    इसके कुछ देर बाद बस से निकल रहा धुआं धीरे-धीरे कम हो गया और स्वत: ही आग बुझ गई। इस बीच ड्राइवर ने बीसीएलएल के अधिकारियों को बस में आग लगने और धुआं निकालने की सूचना दी। इससे अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बस को बाद में डिपो ले जाया गया। प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक चिप में शॉट सर्किट होना पता चला है।

    ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कंडम, 368 में से चल रहीं 60 बस

    राजधानी में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नगर निगम के पास होने के बाद भी जनता को कई मार्गों में बसें नहीं मिल रही हैं। मजबूरी में उन्हें आटो या निजी परिवहन एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता है। बीते डेढ़ साल पहले तक नगर निगम क्षेत्र में करीब 368 बसों का संचालन किया जा रहा था लेकिन इस समय करीब 60 बसों का संचालन हो रहा है। इसको लेकर नगर निगम परिषद की बैठक में विपक्ष के पार्षद और बसें चलाने की मांग भी कर चुके हैं।

    यह भी पढ़ें- माल बेचने वाले ने टैक्स नहीं चुकाया तो खरीदार से वसूली, इंदौर में GST नोटिस के बाद व्यापार जगत में खलबली

    पुलिस और फायर अमले को नहीं दी सूचना

    सिटी बस में यात्री सवार थे और इस दौरान धुआं निकलने के साथ ही आग लगने की घटना होने से बच गई। इस पूरे मामले में जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही यह सामने आई है कि उन्होंने पुलिस और फायर अमले को सूचना देना ही उचित नहीं समझा। ऐसे में दोनों ही विभाग इस घटना से अंजान बने रहे। इनका कहना है लिंक रोड नंबर एक पर सिटी बस टीआर चार के पिछले हिस्से से धुआं निकला था। ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को खड़ा कर सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया था।

    बीसीएलएल व एमआइसी सदस्य प्रभारी मनोज राठौर ने कहा कि धुआं निकलने का कारण इलेक्ट्रानिक चिप में शॉर्ट सर्किट का होना पता चला है। बस को डिपो में खड़ा करवा दिया गया है, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.