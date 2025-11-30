नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुझे मुस्लिम परिवार ने दबाव बनाकर मतांतरण करने को मजबूर किया था, झूठे केस भी दर्ज करवाए। जिसके कारण मुझे जेल भी जाना पड़ा और परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। ऐसे में परेशान होकर मुस्लिम धर्म अपनाया था।

मुस्लिम परिवार की मानसिक प्रताड़ना के कारण मैं आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया था। यह पीड़ा मतांतरण के शिकार हुए युवक ने पिछले दिनों जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के सामने व्यक्त की थी।

इस पर मंत्री ने कहा था कि लव जिहाद से पीड़ित हिंदू युवक की जल्द घर वापसी करवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले में पुलिस ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह था पूरा मामला जानकारी के अनुसार मुस्लिम परिवार के दबाव में आकर जहांगीराबाद निवासी शुभम गोस्वामी ने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम अमन खान कर लिया था।

जिसकी पीड़ा सुनने के बाद मंत्री ने कहा कि जबरन मतांतरण करवाने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित युवक को हिंदू शास्त्रानुसार पुनः हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई जाएगी, जिसके बाद अमन खान फिर से शुभम गोस्वामी के नाम से जाना जाएगा।