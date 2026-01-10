मेरी खबरें
    भोपाल 10 नंबर मार्केट के पास फटी पाइपलाइन, सड़क पर बना 20 फीट ऊंचा फव्वारा, हजारों लीटर पानी बर्बाद

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 03:20:27 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 03:20:27 PM (IST)
    भोपाल 10 नंबर मार्केट के पास फटी पाइपलाइन, सड़क पर बना 20 फीट ऊंचा फव्वारा, हजारों लीटर पानी बर्बाद
    भोपाल 10 नंबर मार्केट के पास फटी पाइपलाइन।

    HighLights

    1. 10 नंबर मार्केट के पास जल प्रलय
    2. पाइपलाइन फटने से भरा पानी
    3. जलापूर्ति बाधित होने का खतरा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के व्यस्ततम क्षेत्र 10 नंबर मार्केट के पास शनिवार दोपहर एक मुख्य पाइपलाइन अचानक फट गई। पाइपलाइन फटने से पानी इतनी तेजी से निकला कि सड़क पर लगभग 20 फीट ऊंचा फव्वारा बन गया। इस घटना के कारण आसपास की सड़कों पर तेजी से जलभराव हो गया, जिससे आवागमन में काफी परेशानी हुई।

    हजारों लीटर पीने का पानी बर्बाद

    वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी का दबाव इतना अधिक है कि वहां से गुजरने वाली कारें, ऑटो और दुपहिया वाहन पूरी तरह भीग रहे हैं। कई राहगीर इस अद्भुत लेकिन समस्याजनक नजारे को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पीने का पानी व्यर्थ बह गया, जिससे क्षेत्र की जलापूर्ति बाधित होने की आशंका है।


    अत्यधिक दबाव के कारण फटी पाइपलाइन

    सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम को मरम्मत कार्य के लिए सूचित किया गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, पाइपलाइन पुरानी होने या अत्यधिक दबाव के कारण यह हादसा हुआ। प्रशासन अब जल बर्बादी को रोकने और पाइपलाइन को जल्द दुरुस्त करने के प्रयास में जुटा है।

