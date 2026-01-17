कांग्रेस विधायक के बयान पर MP में सियासी बवाल, बरैया ने सफाई में झाड़ा पल्ला, CM मोहन यादव ने कहा- हिम्मत है तो पार्टी से निकालें

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। महिलाओं के प्रति असभ्य टिप्पणी कर दतिया जिले के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया चौतरफा घिर गए। इंदौर में शनिवार को राहुल गांधी के दौरे में उनके साथ फूल सिंह बरैया के दिखने पर भाजपा ने पूरी पार्टी को कठघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से कहा कि समाज में जहर घोलने वाले फूलसिंह के बयान पर राहुल गांधी उन्हें पार्टी से बाहर करें, जिससे लगे कि समाज के बाकी वर्गों के प्रति भी उनके मन में सम्मान है। वहीं, कांग्रेस ने भी इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है।

महिलाओं को लेकर दिया था विवादित बयान दरअसल, कई बार विवादित टिप्पणियां कर चुके फूलसिंह बरैया का एक वीडियो वायरल है। इसमें वह एक मीडिया साक्षात्कार में एससी-एसटी और ओबीसी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की अधिक घटनाओं के संबंध में कह रहे हैं कि उनके (नाम नहीं लिया) धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इनसे दुष्कर्म से तीर्थ का फल प्राप्त होगा। उन्होंने इसका संदर्भ रुद्रयामल तंत्र नामक पुस्तक में होने का तर्क दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि अति सुंदर महिला दिख जाए तो किसी भी पुरुष का दिमाग विचलित हो सकता है, दुष्कर्म हो सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी समाज में सुंदर लड़कियां कहां होती हैं। उनसे तो दुष्कर्म कथित तीर्थ की फल प्राप्ति के लिए होता है।