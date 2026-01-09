भोपाल में रोडवेज बस ने शिक्षिका को मारी टक्कर, स्कूटी समेत 100 मीटर तक घसीटा, मौके पर ही मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के छोला थाना क्षेत्र स्थित भानपुर ब्रिज के पास शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी सवार 27 वर्षीय शिक्षिका को जोरदार टक्कर मार दी। मानवता को शर्मसार करने वाली बात यह रही कि टक्कर के बाद चालक ने बस रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी, जिससे स्कूटी में फंसी शिक्षिका करीब 100 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई। इस हृदय विदारक हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान महिमा जिंदल (27 वर्ष) के रूप में हुई है, जो अयोध्या बायपास स्थित अभिनव होम्स कॉलोनी में रहती थी। महिमा जेल रोड स्थित द्वारका धाम कॉलोनी के सागर पब्लिक स्कूल में शिक्षिका होने के साथ-साथ प्राचार्य की पीए (PA) के तौर पर भी कार्यरत थी। रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे वह अपनी स्कूटी से स्कूल के लिए निकली थी।

टक्कर के बाद बस चालक की क्रूरता

हादसा उस वक्त हुआ जब महिमा भानपुर ब्रिज से नीचे उतरकर रोटरी के पास पहुंची थी। तभी भानपुर तिराहे की ओर से आ रही गुरुचरणम ट्रैवल्स की तेज रफ्तार बस (जो विदिशा से भोपाल के बैरसिया स्टैंड जा रही थी) ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक, टक्कर लगते ही महिमा स्कूटी सहित बस के अगले हिस्से में फंस गई। चालक धर्मेंद्र ने बस रोकने के बजाय उसे भगाने की कोशिश की, जिससे महिमा 100 मीटर तक घिसटती चली गई। राहगीरों द्वारा शोर मचाने और पीछा करने पर चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया।

आरोपी चालक गिरफ्तार, परिवार में मातम

सूचना मिलते ही छोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई प्रीतम सिंह ने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी चालक धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जो विदिशा का रहने वाला है। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर बस को जब्त कर लिया है। महिमा अपने परिवार में दो बहनों में बड़ी थी और उसके पिता योगेश जिंदल एक कार शोरूम में कार्यरत हैं। इस घटना के बाद से परिवार और स्कूल स्टाफ में शोक की लहर है।