जेपी अस्पताल में दवाओं के साथ बंट रही बीमारियां, टैबलेट में फफूंदी के बाद अब माउथवाश में मिला 'कीड़ा', मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय (जेपी अस्पताल) में साल के शुरुआती नौ दिनों के भीतर ही अस्पताल की फार्मेसी से वितरित दवाओं में खराबी के दो गंभीर मामले उजागर हुए हैं। तीन जनवरी को जहां एक मरीज ने फफूंदी लगी डिक्लोफेनाक टैबलेट मिलने की शिकायत की थी, वहीं छह जनवरी को सील पैक माउथवाश के भीतर कीड़ा जैसी आकृति मिलने से हड़कंप मच गया।

5 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन इन शिकायतों के बाद शुक्रवार को सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने पांच सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। इस टीम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। यह दल अस्पताल के ड्रग स्टोर और फार्मेसी में रखे पूरे स्टाक की जांच कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट आने तक संदिग्ध दवाओं के बैच के वितरण पर रोक लगाई जा सकती है।