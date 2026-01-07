मेरी खबरें
    भोपाल में मां की डांट से नाराज युवक ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, इलाज के दौरान मौत

    भोपाल के बैरागढ़ में एक युवक ने शराब के नशे में खुद पर पैट्रोल डालकर आग लगा लिया। युवक अपनी मां के डांटने से नाराज था। आग से युवक 50 प्रतिशत जल गया था ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 01:28:17 AM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 01:41:22 AM (IST)
    भोपाल में मां की डांट से नाराज युवक ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, इलाज के दौरान मौत
    नशे की हालत में युवक ने लगाई खुद को लगाई आग

    HighLights

    1. युवक ने नशे की हालत में खुद को लगाया आग
    2. मां की डांट से नाराज युवक ने उठाया यह कदम
    3. अस्पताल में 8 दिन बाद इलाजे के दौरान मौत

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बैरागढ़ में एक युवक ने शराब के नशे में मां की डांट से नाराज होकर स्वयं पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली। हादसे में उसका आधा शरीर जल गया और इलाज के दौरान उसकी मंगलवार को मौत हो गई। बैरागढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार 21 वर्षीय अंकित मांझी बैरागढ़ में रहता था। परिवार में उसके दो भाई और माता-पिता हैं। अंकित मजदूरी करता था। 29 दिसंबर की रात वह घर में शराब के नशे में देर से पहुंचा था। इसी बात से नाराज होकर मां ने उसे फटकार लगाई थी। इस बात से नाराज होकर अंकित ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया।


    हादसे में वह बुरी तरह झुलस गया था। कमर के नीचे से वह जल गया था। स्वजनों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। करीब आठ दिन चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई।

    कंपनी से तबीयत खराब होने का बताकर निकला था, कुछ ही दूर मिला शव

    भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में कोलूखेड़ी के पास एक युवक चलती बाइक से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह इंडियन गैस प्लांट भौंरी स्थित आयुषी गैस प्लांट में काम करता था और दोपहर को तबीयत खराब होने की बात बताकर प्लांट से निकला था।

    खजूरी सड़क पुलिस का कहना है कि मृतक के सिर पर चोट के निशान नहीं दिखे हैं। शव का पीएम करवा लिया गया है, रिपोर्ट के बाद मौत के स्पष्ट कारणों का खुलासा हो सकेगा।

    अचानक बिगड़ी तबीयत

    पुलिस के अनुसार 41 वर्षीय तोताराम पारगी बैरागढ़ स्थित बूढ़ाखेड़ा का रहने वाला था। वह मंगलवार सुबह अपनी नौकरी पर गया था, जहां सुबह 10 से शाम पांच बजे तक ड्यूटी रहती है। दोपहर एक बजे उसने प्लांट के गार्ड को बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है और उसे घर जाना है।

    वह अपनी बाइक से घर की ओर जा रहा था। तभी कोलूखेड़ी के पास नशीमन गार्डन के सामने उसकी बाइक गिर गई और उसका शव सड़क पर पड़ा मिला। राहगीरों ने उसे मृत अवस्था में पाकर पुलिस को सूचना दी।

