MP Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 64 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले, गृह विभाग ने जारी की सूची

नईदुनिया प्रतिनिध, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने नए साल की शुरुआत में पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य पुलिस सेवा के 64 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। 6 जनवरी 2026 को जारी इस आधिकारिक आदेश के तहत उप पुलिस अधीक्षक (DSP) संवर्ग के कई अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इस फेरबदल में राज्य के कई महत्वपूर्ण शहरों और अनुभागों के अधिकारी प्रभावित हुए हैं:
इंदौर: एसीपी यातायात (जोन-2) मनोज खत्री को अब उप पुलिस अधीक्षक, पीटीआरआई (पुलिस मुख्यालय, भोपाल) बनाया गया है। वहीं, एसीपी अपराध देवेन्द्र सिंह धुर्वे को एसडीओपी सांवेर (ग्रामीण इंदौर) की जिम्मेदारी दी गई है।
भोपाल: कई अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय (PHQ) में महत्वपूर्ण विंग्स में पदस्थ किया गया है। सुभाष सिंह को साइबर मुख्यालय और श्रीमती उमाकांती आर्मो को भी साइबर मुख्यालय, भोपाल में पदस्थ किया गया है।
ग्वालियर और उज्जैन: दयाराम माले को उज्जैन डीआईजी कार्यालय भेजा गया है, जबकि शैलेन्द्र शर्मा को एसडीओपी घाटीगांव (ग्वालियर) नियुक्त किया गया है।
अन्य अनुभाग: मयंक तिवारी को नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) बालाघाट और सचिन परते को एसडीओपी सिवनी बनाया गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से इन नियुक्तियों को लागू करने की बात कही गई है। सूची में वरिष्ठ निरीक्षकों के साथ-साथ कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षकों (Acting DSPs) के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें एसडीओपी (SDOP) और एसीपी (ACP) जैसे महत्वपूर्ण मैदानी पदों पर पदस्थ किया गया है।