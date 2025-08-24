भोपाल में CISF की भर्ती में दौड़ की फिनिश लाइन पार करते ही गिरा युवक, हार्ट अटैक से हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) की कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती में शामिल होने के दौरान युवक की मौत हो गई। वह पांच किलोमीटर दौड़ पूरी कर फिनिश लाइन के पार पहुंचा ही था कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। प्राथमिक उपचार के बाद सीआइएसएफ की मेडिकल टीम ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। वहां करीब नौ घंटे चले इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

मौत का कारण दिल का दौरा डॉक्टरों ने मौत का कारण दिल का दौरा और ब्रेन डेड बताया है। भोपाल में शनिवार को भेल स्थित सीआइएसएफ केंद्र पर जीडी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में गुना जिले के चाचौड़ा क्षेत्र स्थित बोड़दा गांव का 24 वर्षीय सुनील गुर्जर शामिल हुआ था। उसके साथ परीक्षा में शामिल हुए दोस्त बनवारी ने बताया कि 25 मिनट में पांच किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी थी। सुबह करीब सवा 10 बजे दौड़ शुरू हुई, सुनील ने 22 मिनट में दौड़ पूरी कर ली थी।