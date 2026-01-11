मेरी खबरें
    भोपाल में सड़क हादसे के बाद युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा, खुद को पत्रकार बताकर पुलिस से भिड़ी, अब केस दर्ज

    By prashant vyasEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 10:21:21 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 10:21:21 PM (IST)
    भोपाल में सड़क हादसे के बाद युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा, खुद को पत्रकार बताकर पुलिस से भिड़ी, अब केस दर्ज
    सड़क हादसे के बाद युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा।

    HighLights

    1. शव निकालने से पुलिस को रोका
    2. आईडी मांगा तो रफूचक्कर हुई
    3. वीडियो वायरल होने पर FIR

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के छोला थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। भानपुर चौकी के पास शुक्रवार रात ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद पुलिस जब अपनी कार्यवाही कर रही थी, तभी एक युवती ने मौके पर पहुंचकर न केवल काम में बाधा डाली, बल्कि पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता भी की। पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है।

    शव निकालने के दौरान शुरू किया विवाद

    छोला थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब नौ बजे एक युवक ट्रक से कुचला गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस बल जब मौके पर पहुँचा और शव को ट्रक के नीचे से निकालने की प्रक्रिया शुरू की, तभी आरती रजक नाम की युवती वहां पहुंच गई। उसने घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और पुलिस पर ही हादसे का दोष मढ़ते हुए नारेबाजी करने लगी। युवती ने वहाँ मौजूद भीड़ को भी पुलिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की।


    फर्जी पत्रकार बनकर दी चुनौती

    हंगामे के दौरान युवती ने खुद को एक बड़े मीडिया संस्थान का पत्रकार बताया। वह पुलिसकर्मियों से बहस करते हुए उन्हें कानूनी कार्यवाही करने से रोकने लगी। जब मौके पर तैनात अधिकारियों ने उससे पत्रकारिता का पहचान पत्र (ID Card) मांगा, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। पोल खुलते देख युवती वहाँ से भाग निकली। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    पुलिस ने दर्ज किया मामला

    शनिवार रात पुलिस ने वीडियो साक्ष्यों और पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर आरती रजक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने या शासकीय कार्य में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती, चाहे वह किसी भी पद का हवाला दे। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

