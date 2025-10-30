मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    फर्जी दस्तावेज तैयार कर Credit Card से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को 5 वर्ष की जेल

    न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फरियादी के नाम से क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपित आमिर रजा एवं अजीत बामने आत्मज मिश्रीलाल बामने को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 36,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 08:23:47 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 08:23:46 AM (IST)
    फर्जी दस्तावेज तैयार कर Credit Card से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को 5 वर्ष की जेल
    Credit Card से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को 5 वर्ष की जेल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फरियादी के नाम से क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपित आमिर रजा एवं अजीत बामने आत्मज मिश्रीलाल बामने को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 36,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

    दस्तावेज लिए लेकिन क्रेडिट कार्ड बनाकर नहीं दिया

    फरियादी अनूप बदलानी द्वारा 2 दिसंबर 2019 को क्राइम ब्रांच थाना में एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसमें बताया गया कि वे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भोपाल में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। उनके बैंक में किंताली रजुलु नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आमिर रजा नामक व्यक्ति ने उससे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भोपाल का क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की छायाप्रति प्राप्त की, परंतु उसे क्रेडिट कार्ड बनाकर नहीं दिया।


    किंताली रजुलु को वसूली के लिए नोटिस जारी किया

    बाद में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भोपाल द्वारा किंताली रजुलु को वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया। मामले की शिकायत पर क्राइम ब्रांच थाना ने आरोपित आमिर रजा एवं अजीत बामने के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

    इसे भी पढ़ें... सावधान... साइबर ठगी की नई ट्रिक आई, ये कोड डायल करते ही आपके मोबाइल ठगों के पास

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.