भोपाल में दो दिन की मशक्कत के बाद पकड़ में आया रेबीज संक्रमित श्वान, आसरा केंद्र में भर्ती

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: आनंद नगर, सुभाष मार्केट, गोविंदपुरा और सीआईएसएफ कॉलोनी क्षेत्र में घूम रहे रेबीज संक्रमित श्वान को दो दिन की मशक्कत के बाद पकड़ कर आसरा केंद्र में भर्ती कराया। इन कॉलोनियों में 50 से अधिक पशुओं को रेबीज-रोधी टीके लगाए गए। इसके अलावा 58 श्वानों को पकड़कर नसबंदी के लिए एबीसी सेंटर भेजा गया।
शहर के आनंद नगर, सुभाष मार्केट, गोविंदपुरा, सीआईएसएफ कॉलोनी में एक रेबीज संक्रमति श्वान की सूचना शनिवार को नगर निगम को मिली थी। इसके बाद निगम की टीम ने शनिवार को श्वान को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
इसके बाद रविवार सुबह नगर निगम की डॉग स्क्वॉड की 15 सदस्यीय टीम ने घेराबंदी कर संक्रमित श्वान को पकड़ कर उसे इलाज के लिए आसरा केंद्र में भर्ती कराया गया। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया।
पशु प्रेमियों और एनीमल केयर फाउंडेशन के सहयोग से नगर निगम के रेबीज फ्री सिटी प्रभारी डॉ. पीपी सिंह के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में आनंदनगर, सुभाष मार्केट, गोविंदपुरा और सीआईएसएफ कॉलोनी में 50 से अधिक पशुओं, जिनमें अधिकांश श्वान थे, को रेबीज रोधी टीके लगाए गए। साथ ही आसपास के इलाकों से 58 श्वानों को पकड़कर नसबंदी के लिए एबीसी सेंटर भेजा गया। नगर निगम ने बताया कि स्थानीय नागरिकों के सहयोग से अभियान को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सका।
यह भी पढ़ें- गर्लफ्रैंड ने मिलने के लिए बुलाया, तभी उसके पिता ने रंगे हाथों पकड़ लिया; विवाद के दौरान ऑडिटोरियम की छत से गिरा युवक
एनएचएम के आंकड़ों के अनुसार, बीते साल की तुलना में इस वर्ष डॉग बाइट के मामलों में करीब नौ प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में 30 नवंबर तक भोपाल में 17,054 श्वान की नसबंदी की गई थी और 19,412 डॉग बाइट की घटनाएं दर्ज हुई थीं। वहीं, वर्ष 2025-26 में 30 नवंबर तक नसबंदी की संख्या बढ़कर 23,178 हो गई, जबकि डॉग बाइट के 17,776 मामले सामने आए हैं।