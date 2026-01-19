भोपाल में दो दिन की मशक्कत के बाद पकड़ में आया रेबीज संक्रमित श्वान, आसरा केंद्र में भर्ती

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: आनंद नगर, सुभाष मार्केट, गोविंदपुरा और सीआईएसएफ कॉलोनी क्षेत्र में घूम रहे रेबीज संक्रमित श्वान को दो दिन की मशक्कत के बाद पकड़ कर आसरा केंद्र में भर्ती कराया। इन कॉलोनियों में 50 से अधिक पशुओं को रेबीज-रोधी टीके लगाए गए। इसके अलावा 58 श्वानों को पकड़कर नसबंदी के लिए एबीसी सेंटर भेजा गया।

शहर के आनंद नगर, सुभाष मार्केट, गोविंदपुरा, सीआईएसएफ कॉलोनी में एक रेबीज संक्रमति श्वान की सूचना शनिवार को नगर निगम को मिली थी। इसके बाद निगम की टीम ने शनिवार को श्वान को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।