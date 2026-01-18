मेरी खबरें
    गर्लफ्रैंड ने मिलने के लिए बुलाया, तभी उसके पिता ने रंगे हाथों पकड़ लिया; विवाद के दौरान ऑडिटोरियम की छत से गिरा युवक

    युवक ऑडिटोरियम की छत पर एक लड़की से मिलने गया था। लड़की ने उसे मिलने बुलाया था, जहां लड़की के पिता और अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया। लड़की के पिता ने फो ...और पढ़ें

    By Arvind SharmaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 11:38:17 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 11:59:06 PM (IST)
    गर्लफ्रैंड ने मिलने के लिए बुलाया, तभी उसके पिता ने रंगे हाथों पकड़ लिया; विवाद के दौरान ऑडिटोरियम की छत से गिरा युवक
    प्रेम-प्रसंग को लेकर विवाद के दौरान ऑडिटोरियम की छत से गिरा युवक

    HighLights

    1. ऑडिटोरियम की दूसरी मंजिल से नीचे गिरा युवक
    2. प्रेम-प्रसंग में लड़की के पिता पर धक्का देने का आरोप
    3. युवक के अनुसार, युवती ने उसे मिलने बुलाया था

    नवदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी: शहर के स्टेशन रोड स्थित पंडित भवानी शंकर मिश्र ऑडिटोरियम की दूसरी मंजिल की छत से रविवार रात करीब 9 बजे एक युवक संदिग्ध हालत में नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। युवक के स्वजनों ने एक लड़की से चल रहे प्रेम प्रसंग के विवाद में लड़की के पिता और अन्य लोगों पर उसे छत से फेंकने का आरोप लगाया है पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

    जानकारी के अनुसार मालवीयगंज बूढ़ी माता मंदिर के पास रहने वाला युवक हर्ष चौरे ऑडिटोरियम की छत पर एक लड़की से मिलने गया था, बताया गया है कि लड़की उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है, करीब एक साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है, इससे लड़की के स्वजन नाराज हैं।


    हर्ष के मुताबिक लड़की ने उसे मिलने बुलाया था, यहां लड़की के पिता और अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया, इसके बाद उसके पिता विजय चौरे को उसके मोबाइल से कॉल कर मौके पर आने के लिए कहा गया।

    युवती के पिता ने कॉल करके कहा- तुम्हारा लड़का फिर पकड़ाया

    पिता विजय ने बताया कि उसके बेटे के मोबाइल से लड़की के पिता ने कॉल किया, उन्हें कहा गया कि तुम्हारा लड़का यहां फिर पकड़ाया है। सूचना पर विजय अपनी पत्नी के साथ मौके पर गए, वहां लड़की के पिता और स्वजनों ने उनके बेटे को पकड़कर रखा था। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, इस बीच अचानक युवक छत से गिर गया।

    युवक के पिता ने धक्का देने का लगाया आरोप

    पिता का आरोप है कि उसके बेटे को धक्का दिया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां घटना हुई है, वहां अभाविप के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, कार्यकर्ताओं ने भी बीच बचाव किया था।

