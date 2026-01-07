'मैंने बहुत गलतियां की हैं, माफ करना...' ऑफिस में पत्नी से झगड़े के बाद SBI के असिस्टेंट मैनेजर ने ट्रेन से कटकर दी जान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: एमपीनगर में मैदा मिल स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के जोनल ऑफिस में कार्यरत एक असिस्टेंट मैनेजर ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। मैनेजर की पत्नी भी इसी ऑफिस में कार्यरत है, दोनों के बीच मंगलवार सुबह किसी बात पर झगड़ा हुआ था। इससे आहत अविनाश पैदल ही अपने ऑफिस से निकला और शाम को उसका शव चेतक ब्रिज के नीचे रेलवे लाइन पर कटा हुआ मिला।

मौत से पहले अविनाश ने एक पन्ने पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने इस कदम के लिए स्वजनों से माफी मांगी है। साथ ही अपनी संपत्ति और मौत से मिलने वाली इंश्योरेंस राशि के बंटवारे की बात तक लिखी है। एमपीनगर पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए भिजवाया है। पुलिस सुसाइड नोट की जांच भी करवा रही है।

एएसआई अनूप यादव ने बताया कि 35 वर्षीय अविनाष जैन पुत्र विमल कुमार, लाला लाजपत राय पंजाबी बाग क्षेत्र में रहते थे। वह एसबीआई के जोनल ऑफिस में बतौर असिस्टेंट मैनेजर पदस्थ थे। उनकी पत्नी रोली जैन भी इसी कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर हैं। मंगलवार सुबह दोनों रोजाना की तरह घर से ऑफिस पहुंचे थे। सुबह करीब 11 बजे कार्यालय में किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद करीब 11:30 बजे अविनाश आफिस से बाहर निकल गए। रिश्तेदारों को भेजा सुसाइड नोट उनके फोन से करीब 12 बजे स्वजनों और रिश्तेदारों के फोन पर सुसाइड नोट पहुंचा। इसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। स्वजनों ने तुरंत एमपी नगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की। शाम करीब चार बजे तक स्वजन भी शहर में उनकी खोजबीन करते रहे।