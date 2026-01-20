इंदौर दूषित जल कांड के बाद पूरे प्रदेश में 5219 लीकेज हुए चिन्हित, 4893 को किया गया ठीक; हर मंगलवार जल सुनवाई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से मौतों की घटना के बाद से प्रदेशभर में पेयजल और सीवरेज नेटवर्क की जांच की जा रही है। अब तक 5,219 जल रिसाव (लीकेज) चिंह्नित किए गए, इनमें से 4,893 का सुधार करा दिया गया है।

इसे लेकर प्रत्येक मंगलवार को जल सुनवाई भी होती है, जहां अब तक 1,851 शिकायतें मिली हैं, इनमें से 1,732 का निराकरण किया जा चुका है। अधिकांश शिकायतें पानी की गुणवत्ता को लेकर थीं। वहीं 3,298 ओवर हेड टैंकों में से 2,903 ओवर हेड टैंकों की साफ-सफाई कराई गई। इसके साथ ही 7,755 ट्यूबवेलों के जल का परीक्षण कराया गया, इनमें से 58 प्रदूषित (पाल्यूटेड) ट्यूबवेलों को बंद कराया गया है।