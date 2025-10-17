AI से BJP मंत्री-विधायक की फोटो से छेड़छाड़, पुलिस ने पकड़े तीनों कांग्रेस कार्यकर्ता, बाद में नोटिस देकर छोड़ा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भाजपा नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का हथकंडा अपनाया है। राज्यमंत्री कृष्ण गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा की फोटो में छेड़छाड़ कर उनके साथ ड्रग तस्कर को खड़ा कर दिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन फोटो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। ड्रग तस्करों के साथ राजनेताओं की फोटो आमजन तक पहुंची और छवि खराब होने का संदेश नेताओं तक पहुंचा तो भाजपा नेताओं ने भोपाल क्राइम ब्रांच के अंतर्गत साइबर सेल में शिकायत की।

पुलिस ने पिछले 20 सितंबर को इस मामले में केस दर्ज किया था। वहीं एक सप्ताह पहले पुलिस ने एआई से छेड़छाड़ किए गए फोटो को शेयर करने वाले तीनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ा, हालांकि तीनों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। पुलिस शेयर करने वाले अन्य उपयोगकर्ता और फोटो में छेड़छाड़ करने वालों की तलाश की जा रही है। शिकायतकर्ता और भाजपा नेता राम बंसल ने बताया कि विधायक रामेश्वर शर्मा के जन्मदिन पर चार जुलाई को भाजपा नेता जितेंद्र लोटिया ने उनके आवास पर जाकर शुभकामनाएं दी थीं।

इसी फोटो में छेड़छाड़ कर विधायक के साथ खड़े लोटिया को हटाकर ड्रग तस्कर के आरोपित आशु हसन को खड़ा कर दिया गया था। छेड़छाड़ की गई इसी फोटो को कांग्रेस कार्यकर्ता बृजेंद्र शुक्ला ने फेसबुक पर शेयर किया था। उनके अलावा कुछ अन्य लोगों ने भी फोटो पोस्ट किए थे, जिसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में की थी। भाजपा पार्षद बी शक्तिराव ने बताया कि 16 जुलाई को एक सामान्य कार्यक्रम में राज्यमंत्री कृष्णा गौर के साथ एक फोटो खिंचवाई गई थी। इस फोटो को एआई के माध्यम से शक्तिराव को हटाकर आशू हसन का चेहरा लगा दिया गया था।

तस्वीरों की जांच की जा रही

इस फोटो को रायसेन के कांग्रेस कार्यकर्ता अर्पित उपाध्याय और असद खान ने फेसबुक पर पोस्ट कर साबित किया कि नेताओं का सरंक्षण ड्रग माफियाओं को है। इधर साइबर सेल ने मामला दर्ज करने के बाद शेयर करने वाले आरोपितों की प्रोफाइल का अनुसंधान किया, जिसमें छेड़छाड़ किए गए फोटो देखे गए। पुलिस ने सभी तीनों आरोपितों को बुलाया। हालांकि आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज होने के कारण आरोपितों को नोटिस देकर छोड़ा गया। डीसीपी क्राइम ब्रांच अखिल पटेल ने कहा कि फोटो कहां से जनरेट किया गया है, इसकी जांच भी की जा रही है।