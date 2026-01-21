एम्स भोपाल ने खोज निकाली कैंसर पर दवाओं का असर न होने की वजह, अब मिल सकता है इस लाइलाज बीमारी का इलाज

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अक्सर देखा गया है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद भी कैंसर पूरी तरह खत्म नहीं होता। एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने अपनी नई रिसर्च में इसकी एक बड़ी वजह खोजी है। एम्स भोपाल के जैव रसायन विभाग की नई शोध में सामने आया है कि कैंसर की गांठ (ट्यूमर) यानी शरीर के ऊतकों में 'आक्सीजन की कमी' ही उसे खतरनाक बना देती है।

एम्स भोपाल के जैवरसायन विभाग के डॉ. सुखेस मुखर्जी ने बताया कि शरीर के जिस हिस्से में कैंसर की गांठ होती है, वहां रक्त का संचार अनियमित हो जाता है, जिससे उस ट्यूमर के भीतर आक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को 'हाइपाक्सिया' कहा जाता है। डॉ. मुखर्जी के अनुसार, आक्सीजन की यह कमी कैंसर कोशिकाओं के लिए एक 'सुरक्षा कवच' का काम करती है।