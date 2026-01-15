एम्स भोपाल का चमत्कार, राई के दाने से भी छोटे ट्यूमर को बाहर निकाला, 13 साल से तड़प रहे मरीज को दी राहत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कहते हैं कि मर्ज चाहे कितना भी पुराना हो, अगर पहचान सही हो जाए तो इलाज मुमकिन है। ऐसा ही एक हैरतअंगेज मामला एम्स भोपाल में सामने आया है, जहां डाक्टरों ने मात्र एक मिलीमीटर (राई के दाने से भी छोटे) के ट्यूमर को खोज निकाला।

इस नन्हे से ट्यूमर के कारण एक 59 वर्षीय मरीज पिछले 13 सालों से असहनीय दर्द झेल रहा था। दर्द की स्थिति यह थी कि मरीज ने हताश होकर डॉक्टरों से अपनी अंगुली ही काट देने की गुहार लगाई थी, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने सफल सर्जरी कर न केवल अंगुली बचाई, बल्कि मरीज का सालों पुराना दर्द भी जड़ से खत्म कर दिया।