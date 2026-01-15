इंदौर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 300 किलो संदिग्ध पनीर और 1000 लीटर पामोलीन तेल जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मूसाखेड़ी चौराहा स्थित मां कृपा डेयरी पर गुरुवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया। इसमें नकली पनीर की आशंका में 300 किलो पनीर और लगभग एक हजार लीटर पामोलीन तेल जब्त किया। साथ ही पंजीयन वैध नहीं होने के कारण निर्माण एवं विक्रय कार्य आगामी आदेश तक के लिए अवरुद्ध करवाया गया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इंदौर में फूड एंड ड्रग लैब के उद्घाटन अवसर पर मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में दल द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मूसाखेड़ी चौराहा स्थित मां कृपा डेयरी से पनीर, मिक्स मिल्क, मिल्क केक, घी एवं फ्रायोलीन पामोलीन तेल का नमूना जांच के लिए लेकर शेष लगभग 300 किलो पनीर, लगभग कीमत 11 लाख रुपए जब्त किया।
यह भी पढ़ें- 'तू मर जाएगा तब भी नहीं आऊंगी', पत्नी के इन शब्दों से टूटा युवक, फेसबुक लाइव के बाद की आत्महत्या
साथ ही 64 टीन पामोलिन तेल कुल मात्रा लगभग एक हजार किलो कीमत दो लाख रुपए लगभग जब्त किया गया। जांच के दौरान पंजीयन वैध नहीं होने के कारण निर्माण एवं विक्रय कार्य आगामी आदेश तक के लिए अवरुद्ध करवाया गया। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिए गए सभी नमूनों को विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की ओर भेजा जा रहा है, जिनकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।