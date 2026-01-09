आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा... शनिवार दोपहर एक सीध में होंगे गुरु, पृथ्वी और सूर्य, खगोल प्रेमियों के लिए सुनहरा मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्ष की शुरुआत के दूसरे शनिवार को महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसमें परिक्रमा करते हुए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर या बृहस्पति, हमारा ग्रह पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सरल रेखा में आ रहे हैं, जिससे जुपिटर हमसे नजदीक होने के कारण सबसे तेज चमक के साथ अपेक्षाकृत बड़ा दिखने जा रहा है।

विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि शनिवार को दोपहर दो बजकर चार मिनिट पर जुपिटर ,पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होंगे। इस समय जुपिटर की पृथ्वी से दूरी लगभग 63 करोड़ 30 लाख 76 हजार किमी होगी। दूरी कम होने के कारण गुरु दर्शन का यह सबसे अच्छा अवसर होगा। इस कारण सबसे अधिक चमकीला और अपेक्षाकृत बड़ा देख पाएंगे।