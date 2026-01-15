मेरी खबरें
    रायसेन पुलिस का 'सुपरफास्ट' एक्शन, ट्रैक्टर दिलाने में दिखाई गजब की फुर्ती, एसडीओपी को मिला प्रशंसा पत्र

    MP News: पुलिस विभाग की त्वरित कार्यप्रणाली और जनसुनवाई के प्रभावी क्रियान्वयन का एक सकारात्मक उदाहरण सामने आया है। जिला रायसेन के आवेदकों की शिकायत प ...और पढ़ें

    By Brijendra RishishwarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 09:41:04 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 09:41:39 PM (IST)
    रायसेन पुलिस का 'सुपरफास्ट' एक्शन, ट्रैक्टर दिलाने में दिखाई गजब की फुर्ती, एसडीओपी को मिला प्रशंसा पत्र
    रायसेन पुलिस का 'सुपरफास्ट' एक्शन (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. पुलिस की कार्यकुशलता की मिसाल
    2. शिकायत के 72 घंटों के भीतर मिला हक
    3. हर कोई कर रहा पुलिस की तारीफ

    नवदुनिया भोपाल/रायसेन। पुलिस विभाग की त्वरित कार्यप्रणाली और जनसुनवाई के प्रभावी क्रियान्वयन का एक सकारात्मक उदाहरण सामने आया है। जिला रायसेन के आवेदकों की शिकायत पर पुलिस ने महज तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करते हुए उनका ट्रैक्टर वापस दिलाने में सफलता हासिल की है। हम बता दें कि जिला रायसेन निवासी खेत सिंह वर्मा एवं विवेक वर्मा ने 16 दिसंबर 2025 को पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।

    तीन दिन में ही कर दिया कमाल

    मामले की गंभीरता को देखते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिकायत शाखा भोपाल और नर्मदापुरम् जोन को त्वरित वैधानिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) और स्थानीय पुलिस प्रशासन के बीच निरंतर फीडबैक और समन्वय का परिणाम यह रहा कि 3 दिनों के भीतर ही शिकायत का संतोषजनक निराकरण कर दिया गया। 23 दिसंबर 2025 को आवेदक पुनः जनसुनवाई में उपस्थित हुए और हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें उनका ट्रैक्टर प्राप्त हो गया है।


    इस त्वरित कार्रवाई से खुश होकर आवेदकों ने पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया। विभाग की ओर से एडीजी डीपी गुप्ता ने बेगमगंज (रायसेन) के अनुविभागीय अधिकारी आलोक श्रीवास्तव की विशेष रुचि और कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र जारी किया है। पत्र में भविष्य में भी इसी तरह की कार्यकुशलता बनाए रखने की अपेक्षा की गई है।

