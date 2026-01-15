रायसेन पुलिस का 'सुपरफास्ट' एक्शन, ट्रैक्टर दिलाने में दिखाई गजब की फुर्ती, एसडीओपी को मिला प्रशंसा पत्र

नवदुनिया भोपाल/रायसेन। पुलिस विभाग की त्वरित कार्यप्रणाली और जनसुनवाई के प्रभावी क्रियान्वयन का एक सकारात्मक उदाहरण सामने आया है। जिला रायसेन के आवेदकों की शिकायत पर पुलिस ने महज तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करते हुए उनका ट्रैक्टर वापस दिलाने में सफलता हासिल की है। हम बता दें कि जिला रायसेन निवासी खेत सिंह वर्मा एवं विवेक वर्मा ने 16 दिसंबर 2025 को पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।

तीन दिन में ही कर दिया कमाल मामले की गंभीरता को देखते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिकायत शाखा भोपाल और नर्मदापुरम् जोन को त्वरित वैधानिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) और स्थानीय पुलिस प्रशासन के बीच निरंतर फीडबैक और समन्वय का परिणाम यह रहा कि 3 दिनों के भीतर ही शिकायत का संतोषजनक निराकरण कर दिया गया। 23 दिसंबर 2025 को आवेदक पुनः जनसुनवाई में उपस्थित हुए और हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें उनका ट्रैक्टर प्राप्त हो गया है।