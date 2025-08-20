मनपसंद लड़के से शादी तय न होने से नाराज थी अर्चना तिवारी, पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए की जोरदार प्लानिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। जीआरपी पुलिस ने करीब 13 दिनों से पूरे देश में सुर्खियों में छाई कटनी की अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का बुधवार को पर्दाफाश कर दिया। वकील होने के कारण कानूनी दांव पेंचों को अच्छी तरह से समझने के कारण अर्चना ने खुद ही घर से भागने का बड़ा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था, जिसमें करीबी दोस्त और एक सहयोगी को इसमें शामिल था। प्लानिंग इतनी मजबूत की थी कि फोन और घड़ी को ऐसे स्थान पर फेंका गया, जहां नेटवर्क नहीं था, ताकि वह लास्ट लोकेशन आसपास की बताता रहे। सामान ट्रेन की सीट पर छोड़ा गया है, ताकि पुलिस को लगे कि लड़की के साथ कोई अनहोनी हुई है।

ट्रेन में इंदौर से सवार होकर इटारसी उतरना था तो स्टेशन से पहले आउटर पर ऐसी जगह चुनी, जहां सीसीटीवी न हो। बाद में दोस्त की एसयूवी में सवार होकर ऐसे रास्तों से गुजरा गया, जहां कोई टोल न पड़े, जिससे कोई उन्हें पहचान न सके। इसलिए पहले राज्य से बाहर गई और बाद में देश को ही छोड़ दिया। यह सब सिर्फ इसलिए कि उनके स्वजन इस बार राखी पर घर आने पर उनकी मर्जी के लड़के से शादी तय कर उनको घर से विदा करने जा रहे थे। जिसके लिए वह तैयार नहीं थी और वह अपने मनपसंद लड़के से शादी तय न होने से नाराज थी।

अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती थी। इतना सब करने के बाद भी पुलिस ने उसे ढूंढ़ निकाला और पुलिस कार्रवाई किए बिना के स्वजनों के सुपुर्द कर दिया। जीआरपी पुलिस के मुताबिक सात अगस्त को इंदौर से बिलासपुर जाने वाली नमर्दा एक्स (18233) कोच बी-3 बर्थ नंबर कटनी की रहने वाली 29 वर्षीय अर्चना तिवारी अपने घर जाने के लिए सवार हुई थी। वह हाई कोर्ट में एडवोकेट एवं सिविल जज की तैयारी इंदौर में रहकर कर रही थी। घर न पहुंचने पर भाई अंकुश तिवारी ने उसकी एफआईआर कराई थी। दो हजार सीसीटीवी और 110 किमी का सर्च ऑपरेशन चलाया एसपी रेल राहुल लोढ़ा ने बताया कि अर्चना की तलाश के लिए रेलवे स्टेशन इंदौर, भोपाल, सीहोर, रानी कमलापति, नमर्दापुरम, इटारसी, पिपरिया, करेली, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, बिलासपुर तक और शहरों में लगे लगभग दो हजार सीसीटीवी खंगाले गए। नर्मदा नदी के आसपास करीब 32 किलोमिटर तक एसडीआरएफ एवं जीआरपी द्वारा सर्च आपरेशन चलाया गया। रानी कमलापति से जबलपुर तक अलग-अलग टीमें बनाकर पैदल सर्चिंग की गई। एवं बरखेड़ा से बुदनी तक वन विभाग के साथ जीआरपी की टीमों के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन में उतारा गया था।