भोपाल स्लाटर हाउस केस: 35 करोड़ के आधुनिक बूचड़खाने में 'खूनी खेल', जिम्मेदार सोते रहे और अंदर होती रही गोकशी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिंसी में करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से नगर निगम द्वारा बनाया गया आधुनिक स्लॉटर हाउस 17 दिसंबर को सामने आए गोकशी कांड के बाद से लगातार विवादों में है। जांच रिपोर्ट के आधार पर बीते गुरुवार को स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल निगम की वेटनरी शाखा की भूमिका को लेकर खड़ा हो रहा है। पुलिस जांच में जुटी है, जबकि निगम प्रशासन ने अब तक चुप्पी साध रखी है।

कर्मचारियों की चुप्पी से यह खेल पनपा विभागीय सूत्रों की मानें तो स्लॉटर हाउस में यह कृत कोई नया नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा था। प्रभारी स्लॉटर हाउस डॉ. बेनी प्रसाद गौर की गैरहाजिरी और कर्मचारियों की चुप्पी से यह खेल पनपा है, क्योंकि स्लॉटर हाउस में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक है। मीडिया तक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। प्रबंधन व सुरक्षा के लिए एक डॉक्टर और सात कर्मचारी तैनात रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंधित जानवर का अंदर पहुंचना बिना अंदरूनी मिलीभगत के संभव नहीं है।