भोपाल स्लाटर हाउस केस: मानवाधिकार आयोग ने पुलिस की रिपोर्ट को नकारा, रोहिंग्याओं को बसाने के आरोपों पर मांगी नई रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के जिंसी क्षेत्र में स्थित स्लाटर हाउस (बूचड़खाना) अब एक बड़े राष्ट्रीय विवाद के केंद्र में आ गया है। गोकशी के आरोपों में सील किए गए इस परिसर से जुड़े मामले में अब नया मोड़ आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भोपाल में अवैध रूप से करीब 250 रोहिंग्या प्रवासियों को बसाने और उन्हें जाली दस्तावेजों के आधार पर रोजगार दिलाने के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले में पुलिस द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट को 'सतही और भ्रामक' बताते हुए खारिज कर दिया है। आयोग ने 30 सितंबर 2025 को मामले का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर, भोपाल को 10 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल 30 अक्टूबर 2025 को सौंपी गई पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायतकर्ता का पता न होने के कारण उससे संपर्क नहीं हो सका और स्थानीय पूछताछ में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, आयोग ने इस रिपोर्ट को सिरे से नकारते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग को वास्तविक मुद्दे से किया भ्रमित आयोग ने स्पष्ट किया कि एक ओर रिपोर्ट में आरोपों को निराधार बताया गया है, वहीं दूसरी ओर असलम कुरैशी के बयान में यह स्वीकार किया गया है कि मजदूर पश्चिम बंगाल, असम और बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों से लाए जा रहे हैं और उनके रहने की व्यवस्था उसकी निजी संपत्ति में है। जांच अधिकारी ने यह जांचने की जहमत नहीं उठाई कि इन मजदूरों के पास मौजूद पहचान पत्र असली हैं या नहीं और क्या उनकी मूल स्रोत से पुष्टि की गई है। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता की तलाश के नाम पर पुलिस वास्तविक मुद्दे को 'भ्रमित' करने का प्रयास कर रही है ।