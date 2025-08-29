मेरी खबरें
    भिंड कलेक्‍टर से अभद्रता मामले में बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाह पर पार्टी सख्‍त, भोपाल बुलाकर दी चेतावनी

    भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से अभद्र व्यवहार के मामले में भाजपा संगठन ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को भोपाल बुलाकर फटकार लगाई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 03:09:56 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 03:29:23 PM (IST)
    1. कलेक्टर से अभद्रता पर BJP ने विधायक को दी चेतावनी।
    2. भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाह को किया भोपाल तलब।
    3. अधिकारियों की दरार गहराई, भिंड घटना बनी मिसाल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भिंड कलेक्‍टर से अभद्रता व हाथापाई की कोशिश मामले के सामने आने के बाद भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संगठन ने उन्‍हें भोपाल बुलाकर कड़े शब्‍दों में चेतावनी दी है।

    घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब पार्टी ने अपनी साख बचाने के लिए अपने बेलगाम विधायक को समझाइश देकर डेमेज कंट्रोल की शुरुआत की है। इस क्रम में भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने नरेंद्र कुशवाह से चर्चा की।

    विधायक ने संगठन महामंत्री से की मुलाकात

    भोपाल में कुशवाह ने प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मुलाकात की।

    इस दौरान संगठन ने उनके व्यवहार को गंभीर मानते हुए साफ चेतावनी दी कि 'आपका आचरण पार्टी लाइन के खिलाफ है, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं होगी।'

    अन्य जिलों के विवाद

    बड़वानी- प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने कलेक्टर काजल जावला को हटाने की मांग मुख्यमंत्री से की।

    भोपाल- सांसद आलोक शर्मा ने निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण पर फोन न उठाने का आरोप लगाकर बैठक छोड़ दी थी।

    डिंडोरी- विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कलेक्टर नेहा मारव्या पर अभद्रता और योजनाएं बिगाड़ने के आरोप लगाए।

    मंडला- विधायक नारायण सिंह पट्टा ने प्रशिक्षु IAS आकिब खान पर घर में घुसकर उनकी मां को धक्का देने का आरोप लगाया।

    रायसेन- राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई न करने को लेकर कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा को घेरा।

    ग्वालियर- पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने आबकारी अधिकारी राकेश कुर्मी को कांग्रेस समर्थक बताकर मुख्यमंत्री से हटाने की मांग की।

    सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव केके सिंह का कहना है - 'विवाद की स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। चाहे जनप्रतिनिधि हों या प्रशासनिक अधिकारी, सभी को संयमित रहना चाहिए। पहले अधिकारी और नेता बहुत शालीनता से रहते थे, लेकिन अब माहौल बिगड़ता जा रहा है।'

