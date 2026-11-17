नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: टीला जमालपुरा में महिला के पैर में गोली लगने की घटना को लेकर रची गई कहानी पुलिस की जांच में बेनकाब हो गई। कुख्यात गैंगस्टर रहे मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक ने पारिवारिक विवाद के दौरान महिला पर अपनी पिस्टल से फायर किया था। गोली लगने के बाद वह खुद ही घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचा। वारदात छिपाने के लिए अलग-अलग कहानी गढ़ दी। घटना के 27 दिन बाद टीला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।