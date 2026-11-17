नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: टीला जमालपुरा में महिला के पैर में गोली लगने की घटना को लेकर रची गई कहानी पुलिस की जांच में बेनकाब हो गई। कुख्यात गैंगस्टर रहे मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक ने पारिवारिक विवाद के दौरान महिला पर अपनी पिस्टल से फायर किया था। गोली लगने के बाद वह खुद ही घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचा। वारदात छिपाने के लिए अलग-अलग कहानी गढ़ दी। घटना के 27 दिन बाद टीला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।
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हॉउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोहेफिजा निवासी यासीन (24) के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, तोड़फोड़, आर्म्स एक्ट और जिला बदर आदेश के उल्लंघन सहित करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं। दिसंबर 2025 में उसे छह महीने के लिए जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद भोपाल में सक्रिय रहने पर वह पहले भी जिला बदर उल्लंघन में गिरफ्तार हो चुका है।
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