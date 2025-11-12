Bhopal डिप्टी कलेक्टर के घर चोरी, चोरों ने उड़ाए 10 लाख के जेवर और घड़ियां, CCTV में कैद वारदात

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के सबसे हाई प्रोफाइल और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके चार इमली में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। यहां डिप्टी कलेक्टर अल्का सिंह वामनकर के सूने सरकारी मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवरात और महंगी घड़ियां चोरी कर लीं।

डिप्टी कलेक्टर अपने पति के इलाज के लिए केरल गई थीं। वे नौ नवंबर को लौटीं तो घर का दरवाजा टूटा मिला और अलमारी में रखे करीब दस लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और सात महंगी घड़ियों सहित अन्य सामान गायब मिला। डिप्टी कलेक्टर के घर में चोरी की इस वारदात ने राजधानी पुलिस की सक्रियता को फिर बेनकाब कर दिया है। मंगलवार को उनकी शिकायत पर हबीबगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है।

वहीं जब वह अंदर गईं तो पूरे कमरों का सामान बिखरा पड़ा था और बेडरूम में रखी अलमारी में रखे कई नग मंगलसूत्र, चेन, सोने के कड़े और ब्रेसलेट समेत अनेक जेवरात गायब था, जिनकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा उनके पति की चार और उनकी तीन महंगी घड़ियां भी गायब थीं।

पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। हबीबगंज पुलिस के अनुसार 43 वर्षीय अल्का सिंह चार इमली ई-2 में रहती हैं और राजस्व विभाग में बतौर डिप्टी कलेक्टर पदस्थ हैं। शिकायत में उन्होंने बताया कि तीन नवंबर को वह अपने परिवार के साथ पति मिथिलेश वामनकर का इलाज करवाने कोच्चि, केरल गई थीं, इस दौरान मकान सूना था। सोमवार दोपहर करीब दो बजे वह वापस भोपाल आईं तो मकान के दरवाजा की कुंडी टूटी मिली।

हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर के घर में लगे सीसीटीवी में चोर दिखाई दिए हैं। उसके आधार पर पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। आइजी से मोबाइल लूट और सूचना आयुक्त के घर में भी हो चुकी है चोरी 24 सितंबर को इसी इलाके में आईजी इंटेलिजेंस डा. आशीष से भी मोबाइल लूट की घटना हुई थी। वे अपनी पत्नी के साथ रात में टहलने निकले थे, तभी बाइक सवार तीन बदमाश उनके दो मोबाइल छीनकर भाग निकले थे।

बाद में बदमाशों के हाथ से एक मोबाइल गिर गया था। वहीं पकड़े जाने के डर से दूसरा मोबाइल उन्होंने भेल क्षेत्र में गाड़ दिया था। इसी महीने हबीबगंज क्षेत्र में ही बदमाशों ने शिवाजी नगर स्थित सूचना आयुक्त के सरकारी आवास से पंखा चोरी कर लिया था। वे अपने परिवार के साथ बाहर गए थे, तभी बदमाशों ने वारदात की थी। हालांकि पुलिस अब तक उस बदमाश को नहीं पकड़ सकी है।

दो महीने में 50 से ज्यादा वारदातें

बीते महीनों में भोपाल में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दो महीनों में ही चोर 50 से अधिक मकानों के ताले चटका चुके हैं। सबसे ज्यादा वारदातें मिसरोद, कोहेफिजा और कटाराहिल्स की पाश और कवर्ड कैंपस कालोनियों में हुई हैं, जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता था। इन इलाकों में चोर रात के समय सुनसान घरों और फ्लैट्स को निशाना बना रहे हैं।

पुलिस की गश्त व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था दोनों ही नाकाम साबित हो रही हैं। हैरानी की बात यह है कि कई मामलों में अब तक किसी आरोपित का पता नहीं लग सका है। एक ही गिरोह कालोनियों के कई घरों को निशाना बनाकर फरार हो जाते हैं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों में भय और नाराजगी दोनों बढ़ा दी है।