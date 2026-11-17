डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के कलियासोत डैम के पास 10 नवंबर की रात चार छात्र-छात्राओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दोस्तों के साथ घूमने और पटाखे फोड़ने पहुंचे इन युवाओं को बाइक सवार तीन बदमाशों ने महज 7 मिनट के भीतर चाकू की नोक पर लूट लिया। विरोध करने पर एक युवक पर हमला भी किया गया और जान से मारने की धमकी देकर चारों के गले से चेन छीन ली गई।

वारदात के चार दिन बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद रातीबड़ पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 10 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों में से एक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है।

पटाखे फोड़ते वक्त बदमाशों ने घेरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, संसृति नाम की छात्रा अपने तीन अन्य दोस्तों—ख्याति, वंश और देव के साथ कार से कलियासोत डैम घूमने गई थी। चारों एक प्राइवेट कॉलेज से बीबीए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। रात

करीब 9 बजे चारों कार से बाहर निकलकर डैम के पास मैदान में पटाखे फोड़ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां एक बाइक पर सवार तीन युवक आए। बाइक से उतरते ही उन्होंने चारों दोस्तों को चारों तरफ से घेर लिया।