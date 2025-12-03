Bhopal Gas Tragedy: नहीं भरे 41 साल पुराने घाव! आज भी पनप रहीं कैंसर जैसी बीमारियां, कब तक जिंदा रहेगा यह जहर?

दीप्ति मिश्रा, नईदुनिया प्रतिनिधी, भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी एक बार फिर दर्द, जहर और unanswered सवालों की वही कहानी दोहरा रही है। 1984 की उस भयावह रात को 41 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हजारों परिवार न इलाज पा रहे हैं, न इंसाफ।
MIC गैस का जहर अब तीसरी पीढ़ी के खून में पहुंच चुका है, जहां बच्चों में शारीरिक विकृतियां, कैंसर, कमजोर दिमाग और विकास में देरी आम हो चुकी है।
सरकारी अस्पतालों में पीड़ितों के मुताबिक इलाज नहीं, बल्कि 'इंतजार की डोज' मिलती है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी आज भी भारत की सबसे लंबी चल रही हेल्थ इमरजेंसी बनी हुई है।
उस रात भोपाल की हवा में ऑक्सीजन नहीं, मौत घुली हुई थी। यूनियन कार्बाइड प्लांट से निकली मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस ने हजारों जिंदगियां निगल लीं और लाखों को जिंदगीभर का दर्द दे दिया।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है 'मौत तो उस रात आई थी, लेकिन हमें जीते जी कौन मार रहा है?' जेपी नगर की गलियों में आज भी वही कड़वाहट, वही पीड़ा और वही सवाल गूंजते हैं।
1984 की कहानी को बीता हुआ समझना सबसे बड़ा भ्रम है। भोपाल आज भी गैस को सांसों में ढो रहा है।
कारखाने से कुछ कदम दूर बसे जेपी नगर में लोग उम्र से नहीं, जहर से बूढ़े हो रहे हैं।
70 वर्षीय नफीसा बी चार कदम चलें तो सांस टूट जाती है। गैस ने उनके पति और तीन बच्चे छीन लिए।
66 वर्षीय अब्दुल हफीज थोड़ी बात करते ही खांसने लगते हैं। आज हाथ-पैर तक उठाना मुश्किल है।
60 वर्षीय शाहिदा बी कहती हैं 'अम्मी… अम्मी…' कहते हुए साढ़े आठ साल के बेटे ने गोद में दम तोड़ा था। पति को कैंसर हुआ और वह भी नहीं रहे।
ये सिर्फ तीन कहानियां नहीं, हजारों घरों की सामूहिक चीख हैं जो आज भी सुनाई देती है।
भोपाल मेमोरियल अस्पताल पीड़ितों के नाम पर बना, लेकिन पीड़ितों का आरोप है- दवाएं खत्म, डॉक्टर कम, जांच के लिए लंबी कतारें। हर बीमारी का एक ही जवाब 'गैस का असर है, अब जिंदगी ऐसे ही चलेगी।' नतीजा ज्यादातर पीड़ित महंगे प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेने को मजबूर हैं।
क्या गैस त्रासदी खत्म हो चुकी?
नहीं। अब ये जहर तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुका है
MIC का जहर DNA तक में दर्ज हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायर्नमेंटल हेल्थ (NIREH) की रिपोर्ट के मुताबिक, गैस प्रभावित परिवारों के बच्चे 9 से 12 महीने में नहीं, 18 महीने बाद चलना सीख पाते हैं
शिशु मृत्यु दर सामान्य से कई गुना अधिक, गर्भपात की दर बेहद ऊंची, जन्मजात विकृतियां और कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं।
MIC जीनो-टॉक्सिक है यानी यह सीधे DNA और क्रोमोसोम को नुकसान पहुंचाती है। 1986 के पहले अध्ययन में ही यह साबित हो गया था। आज तीसरी पीढ़ी इसके असर से कराह रही है।
त्रासदी से ढाई साल पहले पत्रकार राजकुमार केसवानी लगातार चेतावनी दे रहे थे
‘बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए’
‘ना समझोगे तो मिट जाओगे’
‘आपदा के कगार पर भोपाल’
ये खबरें नहीं, SOS थी। लेकिन सरकार ने खतरे को नजरअंदाज किया, क्योंकि यूनियन कार्बाइड उस समय मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी विदेशी कंपनी थी।
IAS अधिकारी एम.एन. बुच ने प्लांट हटाने की सिफारिश की उनका तबादला कर दिया गया। इतिहास नहीं, यह कॉरपोरेट और सरकारी मिलीभगत का सबूत है।
भोपाल गैस त्रासदी आज भी एक ‘जारी अपराध’ है। जब तक इलाज उपलब्ध नहीं होता, मुआवजा न्यायपूर्ण नहीं मिलता और जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब तक 3 दिसंबर सिर्फ बरसी नहीं भारत के प्रशासन और सिस्टम पर सबसे बड़ा सवालचिह्न बनी रहेगी।