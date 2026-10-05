भोपाल Master Plan-2047 में 27% हरियाली का दावा, आम नागरिकों के लिए पार्क सिर्फ 0.66%

पंकज श्रीवास्तव, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : पहाड़ों में बसे भोपाल में पिछले एक दशक में हरियाली का ग्राफ तेजी से कम हुआ है। शहर के भीतर लगे हजारों पेड़ों की बली डवलपमेंट के नाम पर चढ़ चुकी है। हाल ही में जारी हुए मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में शहर के हरित क्षेत्र को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है। 1995 के प्लान के मुकाबले इसमें इसमें 11 प्रतिशत बढोतरी की गई है, जो सुकून देती है।

लेकिन इसकी पड़ताल चौंकाने वाली हकीकत बयां कर रही है। 27 फीसद का यह दावा सिर्फ कागजी बाजीगरी बताया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि शहर के भीतरी क्षेत्रों में आम नागरिकों, बच्चों और बुजुर्गों के टहलने व खेलने के लिए जरूरी बगीचे और पार्क जी-1 एक प्रतिशत भी नहीं हैं। एक लाख हेक्टेयर से अधिक के योजना क्षेत्र में पार्कों का हिस्सा महज 0.66 प्रतिशत 670.93 हेक्टेयर पर सिमट गया है।